#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
541.68
636.26
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
541.68
636.26
6.48
Наука и технологии

Бренд духов выпустил "щенячий аромат"

Бренд Tamburins представил коллекцию Puppy, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 08:44 Фото: pixabay
Корейский бренд Tamburins представил коллекцию Puppy, сообщает Zakon.kz.

По данным сайта бренда, в коллекцию "Щенок" вошли крем для рук, ароматизированная свеча и духи. Часть духов выпускается в лимитированной версии – во флаконе в форме собачьей лапки. Еще часть – во флаконе в виде собачьей косточки, выполненный из кожи.

Фото: tamburins

Ключевые ноты аромата – ореховое дерево, голубая ромашка и сияющие альдегиды.

"Как тепло спящего щенка, мягкий злаковый аромат нежно сохраняется в воздухе. Когда пальцы ощущают бархатистую мягкость, чистая цветочная нота голубой ромашки и сияние светлых альдегидов создают солнечное свечение, напоминающее мягкую улыбку. Сливочно-древесный аккорд окутывает аромат, словно мягкое одеяло, оставляя после себя уютное и долгое тепло", – говорится в описании.

Фото: tamburins

Стоимость духов варьируется от 30 до 150 долларов в зависимости от объема.

"У меня дома пять собак. Получается, бесплатный ароматизатор по всей квартире работает", – отреагировали пользователи Сети.

Недавно на британский бренд Burberry пожаловались соседи принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
NASA впервые набрало много женщин для экспедиций в космос
07:07, Сегодня
NASA впервые набрало много женщин для экспедиций в космос
Ученые нашли возможный источник древней жизни на Земле
01:51, 26 сентября 2025
Ученые нашли возможный источник древней жизни на Земле
Ученые выяснили, у каких женщин риск смерти от рака груди самый высокий
23:07, 25 сентября 2025
Ученые выяснили, у каких женщин риск смерти от рака груди самый высокий
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: