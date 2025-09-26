Бренд духов выпустил "щенячий аромат"

Корейский бренд Tamburins представил коллекцию Puppy, сообщает Zakon.kz.

По данным сайта бренда, в коллекцию "Щенок" вошли крем для рук, ароматизированная свеча и духи. Часть духов выпускается в лимитированной версии – во флаконе в форме собачьей лапки. Еще часть – во флаконе в виде собачьей косточки, выполненный из кожи.

Фото: tamburins

Ключевые ноты аромата – ореховое дерево, голубая ромашка и сияющие альдегиды.

"Как тепло спящего щенка, мягкий злаковый аромат нежно сохраняется в воздухе. Когда пальцы ощущают бархатистую мягкость, чистая цветочная нота голубой ромашки и сияние светлых альдегидов создают солнечное свечение, напоминающее мягкую улыбку. Сливочно-древесный аккорд окутывает аромат, словно мягкое одеяло, оставляя после себя уютное и долгое тепло", – говорится в описании.

Фото: tamburins

Стоимость духов варьируется от 30 до 150 долларов в зависимости от объема.

"У меня дома пять собак. Получается, бесплатный ароматизатор по всей квартире работает", – отреагировали пользователи Сети.

Недавно на британский бренд Burberry пожаловались соседи принца Уильяма и Кейт Миддлтон.