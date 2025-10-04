#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
547.57
642.63
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
547.57
642.63
6.68
Культура и шоу-бизнес

Блогер Айжан Байзакова раскрыла пол третьего ребенка и растрогала фанатов

Айжан Байзакова, дети, ребенок, семья , фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2025 01:07 Фото: Instagram/bayzakova
Казахстанская блогер Айжан Байзакова поделилась радостной новостью – она ждет долгожданную девочку, сообщает Zakon.kz.

В Instagram звезда 4 октября опубликовала видео вместе с мужем и двумя сыновьями, подписав его: "Сбылась моя мечта. Моя принцесса, мы ждем тебя".

По словам Байзаковой, она всегда хотела дочку и считает, что именно сейчас после "своей трансформации" готова к этому событию.

Публикация растрогала подписчиков: многие в комментариях поздравили блогера и отметили, что ее мечта наконец сбылась.

Для семьи это будет третий ребенок.

А ранее Кайрат Нуртас на фоне слухов о разладе в семье показал неожиданное видео. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Молодая жена Петросяна отправилась в роскошный отдых на теплоходе премиум-класса
00:20, 05 октября 2025
Молодая жена Петросяна отправилась в роскошный отдых на теплоходе премиум-класса
Вратарь "Кайрата" Темирлан Анарбеков тоже получил в подарок дорогой автомобиль
23:36, 04 октября 2025
Вратарь "Кайрата" Темирлан Анарбеков тоже получил в подарок дорогой автомобиль
"Тобол" выиграл Кубок Казахстана третий раз в истории
21:29, 04 октября 2025
"Тобол" выиграл Кубок Казахстана третий раз в истории
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: