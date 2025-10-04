Блогер Айжан Байзакова раскрыла пол третьего ребенка и растрогала фанатов
Фото: Instagram/bayzakova
Казахстанская блогер Айжан Байзакова поделилась радостной новостью – она ждет долгожданную девочку, сообщает Zakon.kz.
В Instagram звезда 4 октября опубликовала видео вместе с мужем и двумя сыновьями, подписав его: "Сбылась моя мечта. Моя принцесса, мы ждем тебя".
По словам Байзаковой, она всегда хотела дочку и считает, что именно сейчас после "своей трансформации" готова к этому событию.
Публикация растрогала подписчиков: многие в комментариях поздравили блогера и отметили, что ее мечта наконец сбылась.
Для семьи это будет третий ребенок.
