Шеф-повар Ивлев расстался с молодой женой

Известный российский шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев и его жена Валерия Куденкова объявили о расставании спустя четыре года брака, сообщает Zakon.kz.

Теперь уже бывшая жена шеф-повара опубликовала 5 октября на своей странице в Instagram краткое, но исчерпывающее заявление.

"Мы с Константином больше не вместе. Остались в хороших отношениях и с уважением друг к другу. Комментарии по этому поводу давать не буду", – написала Валерия.

Это сообщение поставило точку в отношениях, которые с самого начала привлекали внимание публики и обрастали слухами, но закончились тихо и сдержанно. По всей видимости супруги действительно расстались без громких ссор и обвинений.

Их знакомство, которое сам шеф-повар часто называл судьбоносным, произошло весной 2020 года на Даниловском рынке. Валерия, тогда еще студентка журфака МГУ, стояла у рыбного прилавка и ела немытую черешню прямо с лотка. На момент знакомства Константин все еще состоял в браке с Марией, своей первой женой, с которой он прожил более 20 лет и воспитал двоих детей. Этот факт стал поводом для публичных скандалов и осуждения. Бывшая супруга Ивлева заявляла, что причиной разрыва стала измена, хотя сам шеф-повар эти обвинения всегда категорически отвергал, настаивая на том, что в браке уже давно существовали серьезные разногласия, а встреча с Валерией произошла, когда их отношения с первой женой фактически распались.

Несмотря на волну хейта и обвинений в адрес девушки пара не скрывала своих чувств. Cвадьба прошла зимой 2021 года в Москве, после чего молодожены отправились на родину невесты, в Краснодарский край, где устроили грандиозное празднование по казачьим традициям.