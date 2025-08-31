Всемирно известный шеф-повар рассказал о своей борьбе с раком кожи
Известному британскому ресторатору и шеф-повару 58-летнему Гордону Рамзи провели операцию по удалению опухоли, сообщает Zakon.kz.
Об этом он написал в Instagram:
"Благодарен врачам за быструю работу по удалению базальноклеточной карциномы".
Рамзи не удержался и от шутки, напомнив подписчикам о важности солнцезащитных кремов, и отметил, что его операция – не подтяжка лица.
Год назад Гордон Рамзи неудачно упал с велосипеда. Он рассказал в социальных сетях, что спасся от более серьезных травм только благодаря шлему.
