Культура и шоу-бизнес

Всемирно известный шеф-повар рассказал о своей борьбе с раком кожи

Больница, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, операция, операционная, медицинские инструменты, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2025 17:21 Фото: pexels
Известному британскому ресторатору и шеф-повару 58-летнему Гордону Рамзи провели операцию по удалению опухоли, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Instagram:

"Благодарен врачам за быструю работу по удалению базальноклеточной карциномы".

Рамзи не удержался и от шутки, напомнив подписчикам о важности солнцезащитных кремов, и отметил, что его операция – не подтяжка лица.

Год назад Гордон Рамзи неудачно упал с велосипеда. Он рассказал в социальных сетях, что спасся от более серьезных травм только благодаря шлему.

Андрей Дюсупов
