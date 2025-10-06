#АЭС в Казахстане
Мир

Определился лучший шеф-повар в мире

Лучший шеф-повар в мире, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 08:50 Фото: Instagram/thebestchefawards
3 октября в Милане прошла церемония вручения награды лучшему шеф-повару в мире, сообщает Zakon.kz.

Второй год подряд звания лучшего шеф-повара мира удостоен шеф-повар копенгагенского ресторана Alchemist Расмус Мунк, передает NRK. Таким образом, он стал первым представителем Скандинавии, который получил этот титул более одного раза.

Фото: Instagram/thebestchefawards

Ресторан Alchemist, возглавляемый Мунком, отмечен двумя звездами Мишлен и занимает пятое место в рейтинге The World’s 50 Best Restaurants.

Тем временем жители США испытывают ужас от роста цен после тарифов Трампа.

Фото Алия Абди
Алия Абди
