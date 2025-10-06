Определился лучший шеф-повар в мире
3 октября в Милане прошла церемония вручения награды лучшему шеф-повару в мире, сообщает Zakon.kz.
Второй год подряд звания лучшего шеф-повара мира удостоен шеф-повар копенгагенского ресторана Alchemist Расмус Мунк, передает NRK. Таким образом, он стал первым представителем Скандинавии, который получил этот титул более одного раза.
Ресторан Alchemist, возглавляемый Мунком, отмечен двумя звездами Мишлен и занимает пятое место в рейтинге The World’s 50 Best Restaurants.
