Определился лучший шеф-повар в мире

3 октября в Милане прошла церемония вручения награды лучшему шеф-повару в мире, сообщает Zakon.kz.

Второй год подряд звания лучшего шеф-повара мира удостоен шеф-повар копенгагенского ресторана Alchemist Расмус Мунк, передает NRK. Таким образом, он стал первым представителем Скандинавии, который получил этот титул более одного раза.

Фото: Instagram/thebestchefawards

Ресторан Alchemist, возглавляемый Мунком, отмечен двумя звездами Мишлен и занимает пятое место в рейтинге The World’s 50 Best Restaurants.

