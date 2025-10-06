Звезда "Битвы экстрасенсов" в четвертый раз стал отцом

Звезда "Битвы экстрасенсов" Сергей Сафронов сообщил поклонникам в Instagram, что вновь стал отцом. Известный иллюзионист на этот раз решил присутствовать на родах и поддерживать супругу, сообщает Zakon.kz.

Артист разместил серию фотографий и уточнил, что стал отцом в четвертый раз.

"Каждый раз это особенные ощущения. И сегодняшний день я запомню на всю жизнь. Каждый раз, становясь отцом, я приближался и готовился именно к этому событию. Сегодня я впервые находился рядом с волшебством. Держа за руку свою волшебницу. Поддержка в такую минуту очень важна. Я много шутил. В операционную вошел со словами "Куда ложиться?!", рассмешив не только свою любимую, но и врачей", – рассказывает Сафронов.

Шоумен рассказал, что сам перерезал пуповину, и это было очень волнительно.

"Я видел многое в своей жизни, но как появляется ребенок на свет – было впервые. Это большое счастье: знать, что есть люди в этом мире, которые мои!" Сергей Сафронов

Артист в 2017 году женился на Екатерине, которая была ассистенткой команды "Братья Сафроновы". А в сентябре 2018 года у пары родилась дочь Алиса. От первого брака у шоумена также есть двое детей: 15-летняя дочь Алина и 13-летний сын Владимир.

Ранее мы рассказывали, что муж известного казахстанского блогера Айжан Байзаковой трогательно высказался о третьей беременности жены. Арыстан Нурбек поделился снимком с гендер-пати и рассказал о своих эмоциях.