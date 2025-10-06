Супруга Айжан Байзаковой поддержали после новости о будущей дочери

Муж известного казахстанского блогера Айжан Байзаковой трогательно высказался о третьей беременности жены. Арыстан Нурбек поделился снимком с гендер-пати и рассказал о своих эмоциях, сообщает Zakon.kz.

Еще 22 сентября 2025 года на странице Байзаковой в Instagram подписчики стали активно обсуждать слухи о ее очередной беременности.

Материал по теме "Пусть рожает": подписчики обсуждают новое фото Айжан Байзаковой

Уже 1 октября 30-летняя инстадива подтвердила догадки своей многочисленной аудитории. А 5 октября Байзакова поделилась радостной новостью – она ждет долгожданную девочку.

Хоть и менее публичная личность, супруг Арыстан Нурбек также не мог остаться в стороне. Он на своей странице написал:

"Слава Аллаху у меня уже есть два сына, а теперь Аллах подарил нам еще и дочь!"

Комментаторы тут же оставили восторженные отзывы и поздравления: