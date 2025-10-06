#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Супруга Айжан Байзаковой поддержали после новости о будущей дочери

Арыстан Нурбек, муж Байзаковой, третий ребенок, поддержка, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 12:53 Фото: Instagram/arystan_nurbek
Муж известного казахстанского блогера Айжан Байзаковой трогательно высказался о третьей беременности жены. Арыстан Нурбек поделился снимком с гендер-пати и рассказал о своих эмоциях, сообщает Zakon.kz.

Еще 22 сентября 2025 года на странице Байзаковой в Instagram подписчики стали активно обсуждать слухи о ее очередной беременности.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 12:53
"Пусть рожает": подписчики обсуждают новое фото Айжан Байзаковой

Уже 1 октября 30-летняя инстадива подтвердила догадки своей многочисленной аудитории. А 5 октября Байзакова поделилась радостной новостью – она ждет долгожданную девочку.

Хоть и менее публичная личность, супруг Арыстан Нурбек также не мог остаться в стороне. Он на своей странице написал:

"Слава Аллаху у меня уже есть два сына, а теперь Аллах подарил нам еще и дочь!"

Комментаторы тут же оставили восторженные отзывы и поздравления:

  • Мужчина с большой буквы! Респект ему. Очень мудрый. Принять женщину с ребенком и изменить человека в лучшую сторону – не каждому дано.
  • Вот что значит с правильным мужчиной. Рада за нее, молодец.
  • Рада за вас.
  • Пересмотрела все ваши подкасты, вы даете надежду на лучик света в каждых отношениях, продолжайте снимать.
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
