Супруга Айжан Байзаковой поддержали после новости о будущей дочери
Фото: Instagram/arystan_nurbek
Муж известного казахстанского блогера Айжан Байзаковой трогательно высказался о третьей беременности жены. Арыстан Нурбек поделился снимком с гендер-пати и рассказал о своих эмоциях, сообщает Zakon.kz.
Еще 22 сентября 2025 года на странице Байзаковой в Instagram подписчики стали активно обсуждать слухи о ее очередной беременности.
Материал по теме
"Пусть рожает": подписчики обсуждают новое фото Айжан Байзаковой
Уже 1 октября 30-летняя инстадива подтвердила догадки своей многочисленной аудитории. А 5 октября Байзакова поделилась радостной новостью – она ждет долгожданную девочку.
Хоть и менее публичная личность, супруг Арыстан Нурбек также не мог остаться в стороне. Он на своей странице написал:
"Слава Аллаху у меня уже есть два сына, а теперь Аллах подарил нам еще и дочь!"
Комментаторы тут же оставили восторженные отзывы и поздравления:
- Мужчина с большой буквы! Респект ему. Очень мудрый. Принять женщину с ребенком и изменить человека в лучшую сторону – не каждому дано.
- Вот что значит с правильным мужчиной. Рада за нее, молодец.
- Рада за вас.
- Пересмотрела все ваши подкасты, вы даете надежду на лучик света в каждых отношениях, продолжайте снимать.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript