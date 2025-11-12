#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

После 10 лет ожидания Елдос "Колобок" впервые стал отцом

Елдос Кадирханов с ребенком и ребенком, роддом, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 17:27 Фото: Instagram/eldos_kalabok
Казахстанский юморист и блогер Елдос Кадирханов, более известный общественности как "Колобок", поделился с армией поклонников радостной новостью. Артист с супругой впервые стали родителями и поспешили опубликовать трогательные фото, сообщает Zakon.kz.

Кадирханов не раз рассказывал, что они с женой мечтали стать родителями более 10 лет.

В июле 2025 года блогер с радостью заявлял, что в ближайшем временем станет отцом, и провел грандиозное гендер-пати.

Синий дым и слезы радости: Елдос "Колобок" впервые станет отцом

Уже сегодня, 12 ноября, на его странице в Instagram были размещены кадры из роддома.

"Спасибо, милая! 11 ноября мы стали родителями!" – гласит краткая подпись к снимкам.

Фото: Instagram/eldos_kalabok

Среди тех, кто поздравил семью, отметились мама Димаша Кудайбергена Светлана Айтбаева, ведущая Динара Сатжан, певица Молдир Ауелбекова и другие знаменитости.

Ранее 55-летний медиаменеджер Арман Давлетяров призвал заботиться о родителях, пока они живы.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
