Культура и шоу-бизнес

В Казахстане Павел Дуров появился на шоу моды

Павел Дуров в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 08:13 Фото: Instagram/fwalmaty
Вечером 7 октября в Алматы предприниматель Павел Дуров был замечен в числе гостей модного показа, сообщает Zakon.kz.

Начав свой визит в Казахстан с ироничной шутки о казахстанском "рынке невест", Павел Дуров не остался в тени. В Алматы он появился на одном из самых светских мероприятий мегаполиса.

Фото: Instagram/fwalmaty

Гости модного показа наперебой публиковали снимки с основателем Telegram, а удачливые модели и гости делились кадрами с ним в официальном Instagram шоу. Судя по улыбке и спокойствию на лице, предприниматель явно не страдал от повышенного внимания, поэтому не избегал встречи с камерами.

Фото: Instagram/bauka_sh

Однако восторг оказался не всеобщим. Одна из присутствующих дам честно призналась, что Дуров оказался ниже ростом, чем она ожидала.

Фото: Instagram/fwalmaty

"Очевидно, харизма в кадре порой добавляет пару сантиметров", – пошутили в комментариях.

В этот же день в Алматы выбрали главную красавицу города.

