Гуляющий по Парижу Павел Дуров попал в объективы папарацци после освобождения
Фото: Instagram/durov
Основатель Telegram Павел Дуров был замечен на Елисейских полях в Париже после недавнего освобождения, сообщает Zakon.kz.
Фотографии опубликовал французский таблоид Paris Match.
"Несмотря на тяжесть предъявленных ему обвинений, россиянин по происхождению, похоже, не обременен проблемами с законом", — заметили журналисты.
На фотографиях Дуров, одетый в черную одежду, очки и кепку, прогуливается по Парижу с молодой женщиной. Журналисты идентифицировали ее как Юлию Вавилову — невесту Дурова, которая на 15 лет младше него. Вавилову также видели с Дуровым во время его поездок в Казахстан, Кыргызстан и Азербайджан.
Французские спецслужбы задержали Павла Дурова вечером в субботу, 24 августа, в парижском аэропорту Ле Бурже. Его подозревают в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество.
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