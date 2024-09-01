Гуляющий по Парижу Павел Дуров попал в объективы папарацци после освобождения

Основатель Telegram Павел Дуров был замечен на Елисейских полях в Париже после недавнего освобождения, сообщает Zakon.kz.

Фотографии опубликовал французский таблоид Paris Match.

"Несмотря на тяжесть предъявленных ему обвинений, россиянин по происхождению, похоже, не обременен проблемами с законом", — заметили журналисты.

На фотографиях Дуров, одетый в черную одежду, очки и кепку, прогуливается по Парижу с молодой женщиной. Журналисты идентифицировали ее как Юлию Вавилову — невесту Дурова, которая на 15 лет младше него. Вавилову также видели с Дуровым во время его поездок в Казахстан, Кыргызстан и Азербайджан.

Французские спецслужбы задержали Павла Дурова вечером в субботу, 24 августа, в парижском аэропорту Ле Бурже. Его подозревают в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество.

