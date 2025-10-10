Ким Кардашьян снялась в фильме про команду женщин-адвокатов
Фото: Facebook/KimKardashian
Стриминговый сервис Hulu представил трейлер сериала "Все честно" о группе женщин-адвокатов с Ким Кардашьян в главной роли, сообщает Zakon.kz.
Премьера первых трех серий состоится 4 ноября, затем новый эпизод будет выходить каждый четверг. Всего в сезоне запланировано 10 серий.
Сюжет разворачивается вокруг команды талантливых женщин-адвокатов, которые уходят из полностью мужской фирмы.
"Они не терпят женщин во власти", – говорится в трейлере.
В фильме Ким Кардашьян, Сарой Полсон и Наоми Уоттс открывают собственную компанию. Их цель – помогать женщинам побеждать в сложных бракоразводных процессах. Они бросают вызов своим бывшим коллегам-мужчинам.
