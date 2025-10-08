Новый сезон сериала "Ведьмак" выйдет в конце октября

30 октября все восемь серий нового сезона выйдут на Netflix, сообщает Zakon.kz.

А в трейлере четвертого сезона сериала "Ведьмак" показано, как Геральт в исполнении Лиама Хемсворта собирает группу искателей приключений, чтобы найти и спасти свою бывшую ученицу – ведьмачку Цири. К его команде присоединяются Йеннифер, бард Лютик, новичок Регис и другие. Героям предстоит сразиться с темными силами злодея Вильгефорца.

В основе сюжета – роман "Крещение огнем" Анджея Сапковского.

"После событий, изменивших континент в финале третьего сезона, Геральт, Йеннифер и Цири оказываются разделены бушующей войной и множеством врагов. Их пути расходятся, цели становятся яснее, и на дороге они встречают неожиданных союзников, готовых идти с ними дальше. Если им удастся принять этих обретенных спутников как часть новой семьи, у них появится шанс выжить и воссоединиться – навсегда", – говорится в синопсисе.

Четвертый сезон станет предпоследним: история завершится после пятого. Оставшиеся два сезона снимались подряд и охватят события трех романов Сапковского:

"Крещение огнем";

"Башня Ласточки";

"Владычица Озера".

Российские знаменитости Тимур Батрутдинов и Марина Кравец снялись в комедии о приключениях Шурика.