Дэвид Бекхэм обратился к супруге и заставил Викторию расплакаться
Фото: Instagram/davidbeckham
Английский футболист Дэвид Бекхэм нежно обратился к супруге, известной певице и многодетной матери Виктории Бекхэм через соцсети, сообщает Zakon.kz.
Видео он опубликовал в Instagram.
"Я люблю вас, миссис Бекхэм, по многим причинам, за то, что вы моя жена, за то, что вы подарили мне четырех прекрасных детей, за то, что каждый день делаете мои витамины и за то, что вы воплотили свою историю в жизнь. Я очень горжусь тем путем, который вы прошли, и тем, что продолжаете идти вперед, показывая людям трудности, которые помогли вам достичь этого. Вы должны очень гордиться. И на заметку: ты можешь очень хорошо сделать бутерброд с ветчиной и сыром. Мы тебя любим", – подписал видео футболист.
Виктория в комментариях отметила, что плачет от счастья и также призналась супругу в любви.
Поклонники пары были очарованы обращением спортсмена к жене:
– Очень мило, приятно видеть вас обоих. Все еще влюблены спустя много лет! Мало кто может сказать это в эти дни! Поздравляю.
– Партнерство, созданное из силы, любви...
– Мы так любим тебя Spice Boy, вся твоя любовь к Виктории бесконечно трогательна.
– Вы оба заслуживаете успеха и счастья.
С 4 июля 1999 года Виктория Бекхэм замужем за футболистом Дэвидом Бекхэмом. Свадебная церемония состоялась в ирландском замке Латтрелстоун. Супруги воспитывают четырех детей.
Ранее сообщалось, что Виктория Бекхэм стала звездой сериала на Netflix.
