Дэвид Бекхэм обратился к супруге и заставил Викторию расплакаться

Видео он опубликовал в Instagram.

Виктория в комментариях отметила, что плачет от счастья и также призналась супругу в любви.

Поклонники пары были очарованы обращением спортсмена к жене:

– Очень мило, приятно видеть вас обоих. Все еще влюблены спустя много лет! Мало кто может сказать это в эти дни! Поздравляю.

– Партнерство, созданное из силы, любви...

– Мы так любим тебя Spice Boy, вся твоя любовь к Виктории бесконечно трогательна.

– Вы оба заслуживаете успеха и счастья.