Культура и шоу-бизнес

Дэвид Бекхэм обратился к супруге и заставил Викторию расплакаться

Дэвид Бекхэм нежно обратился к супруге, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 18:55 Фото: Instagram/davidbeckham
Английский футболист Дэвид Бекхэм нежно обратился к супруге, известной певице и многодетной матери Виктории Бекхэм через соцсети, сообщает Zakon.kz.

Видео он опубликовал в Instagram.

"Я люблю вас, миссис Бекхэм, по многим причинам, за то, что вы моя жена, за то, что вы подарили мне четырех прекрасных детей, за то, что каждый день делаете мои витамины и за то, что вы воплотили свою историю в жизнь. Я очень горжусь тем путем, который вы прошли, и тем, что продолжаете идти вперед, показывая людям трудности, которые помогли вам достичь этого. Вы должны очень гордиться. И на заметку: ты можешь очень хорошо сделать бутерброд с ветчиной и сыром. Мы тебя любим", – подписал видео футболист.

Виктория в комментариях отметила, что плачет от счастья и также призналась супругу в любви.

Поклонники пары были очарованы обращением спортсмена к жене:

– Очень мило, приятно видеть вас обоих. Все еще влюблены спустя много лет! Мало кто может сказать это в эти дни! Поздравляю.

– Партнерство, созданное из силы, любви...

– Мы так любим тебя Spice Boy, вся твоя любовь к Виктории бесконечно трогательна.

– Вы оба заслуживаете успеха и счастья.

С 4 июля 1999 года Виктория Бекхэм замужем за футболистом Дэвидом Бекхэмом. Свадебная церемония состоялась в ирландском замке Латтрелстоун. Супруги воспитывают четырех детей.

Ранее сообщалось, что Виктория Бекхэм стала звездой сериала на Netflix.

Елена Беляева
Елена Беляева
