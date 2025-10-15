#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Ерке Есмахан обратилась к поклонникам

семье Ерке Есмахан три года, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 21:20 Фото: Instagram/erke_esmahan
Казахстанская певица Ерке Есмахан через социальные сети поблагодарила поклонников за поддержку ее и супруга Раймбека Бактыгереева, более известного как RaiM. Пара счастлива вместе уже три года, сообщает Zakon.kz.

Новую серию семейных снимков она опубликовала в Instagram.

"Вот уже три года, как мы с RaiM создали нашу семью. Плоды этих трех лет – на этих фотографиях. Аллах щедро одаривает нас всем, о чем мы просили, и многократно приумножает наше счастье. Мы бесконечно благодарны Всевышнему. Будьте счастливы! Благодарю своих добрых, искренних и отзывчивых читателей, желающих добра нашей семье", – подписала пост артистка.

Поклонники пожелали семейного счастья паре:

– Будьте счастливы и благословенны.

– Пусть ваше счастье будет крепким и долгим! От всей души желаю вашей семье только добра!

– Когда я узнала, что Ерке Есмахан выходит замуж за RaiM, я порадовалась. Не было никакого шока. Каждая женщина достойна быть счастливой – независимо от разницы в возрасте! Ерке, вы выглядите прекрасно, если бы не Википедия, никто бы и не подумал о разнице в возрасте! Вы – очень красивая пара! Желаю счастья, счастья и еще раз счастья!

– Пусть и у моих дочерей появятся такие мужчины, как RaiM, которые будут любить и баловать их, как он балует Ерке – замечательная пара!

– Молитвы и пожелания, которые искренне исходят от сердца, всегда бывают услышаны Аллахом! Безмерная благодарность Всевышнему за то, что он подарил вам именно то, о чем вы просили с чистым сердцем. Ваша семья – радость для глаз! Пусть вы всегда будете окружены счастьем и станете большим, красивым родом!

Ранее сообщалось, что Казнет обсуждал новые снимки сына Есмахан и RaiM.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: