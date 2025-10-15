Ерке Есмахан обратилась к поклонникам

Новую серию семейных снимков она опубликовала в Instagram.

Поклонники пожелали семейного счастья паре:

– Будьте счастливы и благословенны.

– Пусть ваше счастье будет крепким и долгим! От всей души желаю вашей семье только добра!

– Когда я узнала, что Ерке Есмахан выходит замуж за RaiM, я порадовалась. Не было никакого шока. Каждая женщина достойна быть счастливой – независимо от разницы в возрасте! Ерке, вы выглядите прекрасно, если бы не Википедия, никто бы и не подумал о разнице в возрасте! Вы – очень красивая пара! Желаю счастья, счастья и еще раз счастья!

– Пусть и у моих дочерей появятся такие мужчины, как RaiM, которые будут любить и баловать их, как он балует Ерке – замечательная пара!

– Молитвы и пожелания, которые искренне исходят от сердца, всегда бывают услышаны Аллахом! Безмерная благодарность Всевышнему за то, что он подарил вам именно то, о чем вы просили с чистым сердцем. Ваша семья – радость для глаз! Пусть вы всегда будете окружены счастьем и станете большим, красивым родом!