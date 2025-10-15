Ерке Есмахан обратилась к поклонникам
Новую серию семейных снимков она опубликовала в Instagram.
"Вот уже три года, как мы с RaiM создали нашу семью. Плоды этих трех лет – на этих фотографиях. Аллах щедро одаривает нас всем, о чем мы просили, и многократно приумножает наше счастье. Мы бесконечно благодарны Всевышнему. Будьте счастливы! Благодарю своих добрых, искренних и отзывчивых читателей, желающих добра нашей семье", – подписала пост артистка.
Поклонники пожелали семейного счастья паре:
– Будьте счастливы и благословенны.
– Пусть ваше счастье будет крепким и долгим! От всей души желаю вашей семье только добра!
– Когда я узнала, что Ерке Есмахан выходит замуж за RaiM, я порадовалась. Не было никакого шока. Каждая женщина достойна быть счастливой – независимо от разницы в возрасте! Ерке, вы выглядите прекрасно, если бы не Википедия, никто бы и не подумал о разнице в возрасте! Вы – очень красивая пара! Желаю счастья, счастья и еще раз счастья!
– Пусть и у моих дочерей появятся такие мужчины, как RaiM, которые будут любить и баловать их, как он балует Ерке – замечательная пара!
– Молитвы и пожелания, которые искренне исходят от сердца, всегда бывают услышаны Аллахом! Безмерная благодарность Всевышнему за то, что он подарил вам именно то, о чем вы просили с чистым сердцем. Ваша семья – радость для глаз! Пусть вы всегда будете окружены счастьем и станете большим, красивым родом!
Ранее сообщалось, что Казнет обсуждал новые снимки сына Есмахан и RaiM.