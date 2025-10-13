Стало известно, сколько денег оставила своим наследникам Дайан Китон

Оказалось, что активы легенды мирового кинематографа оцениваются в 100 млн долларов. Эти средства Китон заработала благодаря успешной актерской карьере и инвестициям в недвижимость, сообщает Zakon.kz.

Обладательницы "Оскара", звезды фильмов "Энни Холл" и "Крестный отец" Дайан Китон не стало на 80-м году жизни 11 октября 2025 года. Подробности завещания актрисы пока не разглашаются, поэтому еще предстоит определить, каким наследникам и что именно она оставила, пишет Mirror.

Помимо работы в кино, Дайан Китон активно занималась недвижимостью. Актриса покупала дома, а позже после ремонта, которым она руководила сама, продавала их подороже.

"Ее любимым проектом был "дом мечты" в Лос-Анджелесе. Актриса потратила почти 10 лет на проектирование и ремонт особняка с пятью спальнями и описала этот процесс в книге под названием "Дом, который построил Pinterest". Этот дом Дайан Китон выставила на продажу за 29 млн долларов в начале 2025 года, когда ее здоровье внезапно ухудшилось", – пишет издание.

Ранее представитель семьи актрисы попросил не беспокоить ее близких в период скорби.