#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
537.77
622.95
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
537.77
622.95
6.65
Культура и шоу-бизнес

Стало известно, сколько денег оставила своим наследникам Дайан Китон

Дайан Китон, деньги, состояние, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 21:02 Фото: Instagram/diane_keaton
Оказалось, что активы легенды мирового кинематографа оцениваются в 100 млн долларов. Эти средства Китон заработала благодаря успешной актерской карьере и инвестициям в недвижимость, сообщает Zakon.kz.

Обладательницы "Оскара", звезды фильмов "Энни Холл" и "Крестный отец" Дайан Китон не стало на 80-м году жизни 11 октября 2025 года. Подробности завещания актрисы пока не разглашаются, поэтому еще предстоит определить, каким наследникам и что именно она оставила, пишет Mirror.

Помимо работы в кино, Дайан Китон активно занималась недвижимостью. Актриса покупала дома, а позже после ремонта, которым она руководила сама, продавала их подороже.

"Ее любимым проектом был "дом мечты" в Лос-Анджелесе. Актриса потратила почти 10 лет на проектирование и ремонт особняка с пятью спальнями и описала этот процесс в книге под названием "Дом, который построил Pinterest". Этот дом Дайан Китон выставила на продажу за 29 млн долларов в начале 2025 года, когда ее здоровье внезапно ухудшилось", – пишет издание.

Ранее представитель семьи актрисы попросил не беспокоить ее близких в период скорби.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Умерла оскароносная актриса и звезда "Крестного отца" Дайан Китон
00:45, 12 октября 2025
Умерла оскароносная актриса и звезда "Крестного отца" Дайан Китон
Стало известно, сколько получит Елена Рыбакина за победу
04:35, 21 мая 2023
Стало известно, сколько получит Елена Рыбакина за победу
Обладатель "Оскара" Джин Хэкмен из огромного состояния ничего не оставил своим детям
01:14, 15 марта 2025
Обладатель "Оскара" Джин Хэкмен из огромного состояния ничего не оставил своим детям
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: