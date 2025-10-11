#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Умерла оскароносная актриса и звезда "Крестного отца" Дайан Китон

умерла Дайан Китон, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2025 00:45 Фото: wikipedia/Дайан Китон
В возрасте 79 лет умерла оскароносная американская актриса Дайан Китон, известная по роли жены Майкла Корлеоне в трилогии "Крестный отец" и фильмам режиссера Вуди Аллена, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The People, представитель семьи попросил не беспокоить ее близких.

Артистка родилась в Лос-Анджелесе в 1946 году под именем Дайан Холл. Она была старшей из четверых детей инженера-строителя и домохозяйки. Девушка играла в театре в старшей школе, а потом поступила на театральное отделение в колледже. Вскоре она бросила учебу и перебралась в Нью-Йорк, где взяла псевдоним, потому что имя Дайан Холл уже было занято. Артиста участвовала в нескольких бродвейских шоу, а в 1970-м дебютировала в кино.

Однако прорыв в ее карьере случился благодаря Фрэнсису Форду Копполе и "Крестному отцу". В трилогии актриса сыграла подругу и впоследствии жену Майкла Корлеоне – Кей Адамс. Широкому зрителю Китон также известна как одна из любимых актрис Вуди Аллена, у которого она снялась в семи фильмах. Высшей точкой ее сотрудничества с Алленом стала лента "Энни Холл", за роль в которой она была награждена премией "Оскар".

Ранее сообщалось, что умер известный казахстанский художник, участвовавший в разработке дизайна тенге, Агымсалы Дузелханов.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
