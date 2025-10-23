91-летняя Брижит Бардо "воскресла", опровергнув слухи о своей смерти

Легенда французского и мирового кино Брижит Бардо вышла на связь, опубликовав пост после сообщения о ее смерти, сообщает Zakon.kz.

16 октября 2025 года появилась информация о том, что глава фонда защиты животных "Фонд Брижит Бардо" перенесла операцию "в связи с серьезным заболеванием".

На днях журналист, освещающая новости французского шоу-бизнеса, внезапно сообщила о ее смерти.

Уже в среду, 22 октября 2025 года, актрисе пришлось лично сделать официальное заявление в социальных сетях.

На странице в Х Бардо опровергла слухи о своей смерти:

"Я не знаю, кто запустил фейковую новость о моей кончине, но знайте, что со мной все в порядке и я не собираюсь сдаваться".

Je ne sais pas quel est l’imbécile qui a lancé ce soir cette fake news sur ma disparition mais sachez que je vais bien et que je n’ai pas l’intention de tirer ma révérence. À bon entendeur — Brigitte Bardot (@brigitte_bardot) October 22, 2025

