#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
494.84
537.4
5.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
494.84
537.4
5.58
Культура и шоу-бизнес

Алла Пугачёва прокомментировала скандал с журналисткой на Кипре

Алла Пугачёва прокомментировала скандал с журналисткой на Кипре, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2025 01:00 Фото: wikimedia/Serge Serebro
Известная советская и российская эстрадная певица Алла Пугачёва опубликовала новый пост на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Примадонна взаимодействует с журналисткой на набережной Лимасола на Кипре. На кадрах видно, что Пугачёвой не понравилось навязчивое поведение репортера, и она ей ответила: "Я патриотка, а ты — нахалка".

9 марта артистка прокомментировала этот инцидент. 

"Благодарю за милую фотосессию в порту Лимасола. Приятно осознавать, что и в 75 без макияжа можно выглядеть мило, свежо и молодо", – написала она под постом.

5 марта 2025 года Алла Пугачёва поделилась фото и видео с празднования дня желтых цветов. Под ними она написала, что праздник получился незабываемый, и обратилась к друзьям.

Айсулу Омарова
Поделиться новостью
Читайте также
Shaman объявил Екатерину Мизулину своей девушкой
Культура и шоу-бизнес
01:51, 10 марта 2025
Shaman объявил Екатерину Мизулину своей девушкой
Ксения Собчак назвала своего сына сигма-боем
Культура и шоу-бизнес
23:35, 09 марта 2025
Ксения Собчак назвала своего сына сигма-боем
Стало известно о состоянии здоровья 79-летнего Евгения Петросяна
Культура и шоу-бизнес
23:08, 09 марта 2025
Стало известно о состоянии здоровья 79-летнего Евгения Петросяна
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: