Алла Пугачёва прокомментировала скандал с журналисткой на Кипре

Известная советская и российская эстрадная певица Алла Пугачёва опубликовала новый пост на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Примадонна взаимодействует с журналисткой на набережной Лимасола на Кипре. На кадрах видно, что Пугачёвой не понравилось навязчивое поведение репортера, и она ей ответила: "Я патриотка, а ты — нахалка".

9 марта артистка прокомментировала этот инцидент.

"Благодарю за милую фотосессию в порту Лимасола. Приятно осознавать, что и в 75 без макияжа можно выглядеть мило, свежо и молодо", – написала она под постом.

5 марта 2025 года Алла Пугачёва поделилась фото и видео с празднования дня желтых цветов. Под ними она написала, что праздник получился незабываемый, и обратилась к друзьям.

