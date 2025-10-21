Певица Валерия может победить на "Грэмми"

18 сентября прошел сольный концерт Валерии, на котором она презентовала свой последний, девятнадцатый альбом "Исцелю". За песню с одноименным названием российская певица может получить "Грэмми", сообщает Zakon.kz.

Валерия организовала концерт всего за месяц, идея ей пришла в сентябре, а уже в октябре в КЗ "Москва" собрался полный зрительный зал поклонников. На сцене исполнительница призналась, что многие лица видит на протяжении 25 лет, и эти люди ей стали по-настоящему родными.

Перед концертом все обсуждали попадание Валерии в лонг-лист премии "Грэмми". Сама артистка призналась, что не надеется войти в окончательный список номинантов, а даже если вдруг ей удастся что-то выиграть, награда никоим образом не изменит ее жизнь и будет просто радовать глаз.

Название своего альбома и песни Валерия просит не относить к чему-то магическому, это скорее общее понятие, в которое каждый может вложить собственный смысл.

"Исцелю" – последний альбом в творчестве Валерии, как сейчас полагает певица. Тем не менее, она не собирается уходить со сцены, продолжит исполнять и записывать новые композиции, но сомневается, что у нее хватит духу выпустить еще что-то масштабное.

