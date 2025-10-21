#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
538.12
627.02
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
538.12
627.02
6.65
Культура и шоу-бизнес

Певица Валерия может победить на "Грэмми"

Российская артистка, певица, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 07:55 Фото: Instagram/valeriya
18 сентября прошел сольный концерт Валерии, на котором она презентовала свой последний, девятнадцатый альбом "Исцелю". За песню с одноименным названием российская певица может получить "Грэмми", сообщает Zakon.kz.

Валерия организовала концерт всего за месяц, идея ей пришла в сентябре, а уже в октябре в КЗ "Москва" собрался полный зрительный зал поклонников. На сцене исполнительница призналась, что многие лица видит на протяжении 25 лет, и эти люди ей стали по-настоящему родными.

Перед концертом все обсуждали попадание Валерии в лонг-лист премии "Грэмми". Сама артистка призналась, что не надеется войти в окончательный список номинантов, а даже если вдруг ей удастся что-то выиграть, награда никоим образом не изменит ее жизнь и будет просто радовать глаз.

Название своего альбома и песни Валерия просит не относить к чему-то магическому, это скорее общее понятие, в которое каждый может вложить собственный смысл.

"Исцелю" – последний альбом в творчестве Валерии, как сейчас полагает певица. Тем не менее, она не собирается уходить со сцены, продолжит исполнять и записывать новые композиции, но сомневается, что у нее хватит духу выпустить еще что-то масштабное.

Ранее сообщалось, что солист группы Ninety One исполнил заветную мечту.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Прорыв для русской поп-музыки: песня Валерии прошла отбор на премию "Грэмми"
18:29, 15 октября 2025
Прорыв для русской поп-музыки: песня Валерии прошла отбор на премию "Грэмми"
Певица Валерия заинтриговала поклонников
15:15, 04 марта 2025
Певица Валерия заинтриговала поклонников
Валерий Меладзе восхитился красотой астанчанок
23:37, 27 сентября 2024
Валерий Меладзе восхитился красотой астанчанок
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: