Поездка на концерт "Тату" закончилась для россиянки изуродованным лицом

36-летняя косметолог из Кирова Надежда Шустова осталась с порезанным лицом после концерта группы t.A.T.u. в пятизвездочном отеле Korston Royal в Казани, сообщает Zakon.kz.

Об инциденте россиянка рассказала 3 марта на своей странице в Instagram. С ее слов, историю она решила придать огласке, чтобы виновная не ушла от ответственности. Пострадавшая уверена, что не сможет ничего доказать, так как записи с видеокамер предположительно будут удалены.

"Я в страшном сне не могла представить, что поездка на концерт "Тату" закончится изуродованным лицом", – делится женщина осознавая, что прежней ее уже не будет.

Оказалось, что после концерта в клубе при отеле, в дамской комнате между ней и незнакомками произошла потасовка из-за телефона. Надежда решила проучить одну из женщин и сообщить о туалетной потасовке охране, но не тут-то было.

"Она с размаха ударила меня стаканом по лицу. Держала она его в другой руке, я его вообще не видела и удар абсолютно не ожидала, поэтому даже не прикрылась рукой", – вспоминает злополучное событие косметолог.

Фото: Instagram/shustova_cosm

Со слов Надежды, она еще не знает о судьбе своей обидчицы, но для себя уже наняла адвоката.

