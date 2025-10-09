Билеты на концерт Димаша в Латинской Америке продали за рекордные 8 минут

Фото: ru.dimashnews.com

Поклонники знаменитого казахстанца Димаша Кудайбергена всегда рады, когда он выступает в новой стране. Недавно желание пойти на концерт певца в Мексике побило все рекорды: билеты на шоу казахстанца распродали за рекордное время, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил на своей странице сам Димаш. Он анонсировал в Instagram свое скорое выступление. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash) "Репетиция окончена. Свет гаснет...... и все, что я чувствую – это благодарность. Первый билет был распродан всего за 40 минут. Мы добавили еще один концерт – и он распродался всего за 8 минут. Мексика, ты превзошла все мечты. По вашим просьбам мы встретимся снова послезавтра – на новой арене. Это не только концерты... Это наша история, написанная звуком, светом и любовью. Спасибо за вашу энергию, вашу веру и вашу бесконечную привязанность. Спасибо, Мексика", – с благодарностью обратился к поклонникам Димаш. Ранее стало известно, что впервые произошло в США благодаря Димашу Кудайбергену.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: