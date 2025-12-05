Популярные препараты от диабета вызывают хронический недуг

Прием препаратов на основе GLP-1, таких как "Оземпик", может быть связан с повышенным риском хронического кашля у взрослых с диабетом второго типа, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли исследователи из Университета Южной Калифорнии, проанализировав более двух миллионов медицинских записей. Работа опубликована в JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery.

Ученые сравнили пациентов, получавших GLP-1-препараты, с людьми, использовавшими другие второлинейные средства от диабета.

После учета:

возраста,

сопутствующих заболеваний,

состояния здоровья.

Выяснилось, что у тех, кто принимал GLP-1, риск впервые столкнуться с хроническим кашлем оказался на 12-32% выше. Даже после исключения пациентов с рефлюксной болезнью, частой причины длительного кашля, эффект оставался заметным.

При этом сравнение с пациентами, использующими ингибиторы SGLT2, такой связи не выявило.

Авторы подчеркивают, что речь идет об ассоциации, а не о прямой причине, однако результаты ясно показывают, что людям на терапии GLP-1 стоит внимательнее следить за дыхательными симптомами. Особенно актуально это сейчас, когда такие препараты назначаются не только для лечения диабета, но и для контроля веса.

