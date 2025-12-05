Популярные препараты от диабета вызывают хронический недуг
К такому выводу пришли исследователи из Университета Южной Калифорнии, проанализировав более двух миллионов медицинских записей. Работа опубликована в JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery.
Ученые сравнили пациентов, получавших GLP-1-препараты, с людьми, использовавшими другие второлинейные средства от диабета.
После учета:
- возраста,
- сопутствующих заболеваний,
- состояния здоровья.
Выяснилось, что у тех, кто принимал GLP-1, риск впервые столкнуться с хроническим кашлем оказался на 12-32% выше. Даже после исключения пациентов с рефлюксной болезнью, частой причины длительного кашля, эффект оставался заметным.
При этом сравнение с пациентами, использующими ингибиторы SGLT2, такой связи не выявило.
Авторы подчеркивают, что речь идет об ассоциации, а не о прямой причине, однако результаты ясно показывают, что людям на терапии GLP-1 стоит внимательнее следить за дыхательными симптомами. Особенно актуально это сейчас, когда такие препараты назначаются не только для лечения диабета, но и для контроля веса.
