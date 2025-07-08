«Мстители» и «Капитан Америка» сделали Скарлетт Йоханссон самой кассовой среди актеров

Серия фильмов про "Мстителей" и "Капитан Америка: Гражданская война" сделали Скарлетт Йоханссон самой кассовой среди актеров и актрис, сообщает Zakon.kz.

В этих проектах актриса сыграла Наташу Романову, также известную как Черная вдова, заработав более 8,7 млрд долларов. Как пишет The Wrap, кассовые сборы всех фильмов, в которых играла Скарлетт, составили 14,8 млрд долларов.

"Когда мы посмотрели отснятое – выглядело круто. Хотя во время съемок ощущения были совсем не такие. Мы были молоды, получали огромное удовольствие и стали настоящими друзьями. Это было незабываемо", – поделилась она воспоминаниями от съемок "Мстителей".

Другую часть денег актриса получила благодаря выходу фильма "Мир Юрского периода: Возрождение". За первые шесть дней показа фильм собрал в мировом прокате 318 млн долларов. Cреди всех релизов 2025 года он уступил только китайскому анимационному фильму "Нэчжа-2".

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