Культура и шоу-бизнес

Муж Ерке Есмахан поделился успехами своего пасынка

Райымбек Бактыгереев, Raim, Ерке Есмахан, дети , фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 22:41 Фото: Instagram/erke_esmahan
Казахстанский певец Райымбек Бактыгереев, более известный как Raim, опубликовал в Instagram трогательные кадры, на которых сын Ерке Есмахан от предыдущего брака завершает баскетбольный лагерь Champ Season, сообщает Zakon.kz.

Артист отметил, что мальчик занимался под руководством тренера, ранее работавшего с игроками НБА.

"Успешно завершил лагерь Champ Season. Получил уроки от тренера, работавшего с игроками НБА из США", – написал Raim, выразив гордость за спортивные достижения пасынка.

На фото мальчик в синей форме с надписью Champ Season делает бросок по кольцу, демонстрируя уверенность и технику.

Публикация вызвала волну одобрительных комментариев.

А ранее певица МакSим поделилась радостной новостью.

Айсулу Омарова
Читайте также
Ерке Есмахан показала, чем занимаются ее сын и муж на Мальдивах
18:23, 05 июля 2023
Ерке Есмахан показала, чем занимаются ее сын и муж на Мальдивах
Ерке Есмахан с мужем покинули Казахстан
10:25, 25 марта 2025
Ерке Есмахан с мужем покинули Казахстан
Ерке Есмахан раскрыла имя любимого
13:44, 18 января 2023
Ерке Есмахан раскрыла имя любимого
