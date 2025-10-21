Муж Ерке Есмахан поделился успехами своего пасынка
Фото: Instagram/erke_esmahan
Казахстанский певец Райымбек Бактыгереев, более известный как Raim, опубликовал в Instagram трогательные кадры, на которых сын Ерке Есмахан от предыдущего брака завершает баскетбольный лагерь Champ Season, сообщает Zakon.kz.
Артист отметил, что мальчик занимался под руководством тренера, ранее работавшего с игроками НБА.
"Успешно завершил лагерь Champ Season. Получил уроки от тренера, работавшего с игроками НБА из США", – написал Raim, выразив гордость за спортивные достижения пасынка.
На фото мальчик в синей форме с надписью Champ Season делает бросок по кольцу, демонстрируя уверенность и технику.
Публикация вызвала волну одобрительных комментариев.
А ранее певица МакSим поделилась радостной новостью.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript