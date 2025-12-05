41-летняя Ерке Есмахан рассказала, где и с кем была во время землетрясения в Алматы

Известная казахстанская певица Ерке Есмахан прокомментировала землетрясение, которое произошло в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Накануне ощутимые подземные толчки вызвали переполох в южной столице. В связи с этим одна из подписчиц поинтересовалась у Есмахан, не боится ли она жить на верхних этажах.

"Я спала до обеда. Вскочила от землетрясения. Собрала детей и мы вышли на улицу. Просидели на улице около часа и зашли домой", – поделилась 41-летняя артистка.

Фото: Instagram/erke_esmahan

Также у Ерке спросили, где ее супруг – исполнитель Райымбек Бактыгереев (Raim).

"В России. Выступает с сольным концертом", – ответила певица.

Фото: Instagram/erke_esmahan

4 декабря 2025 года в 12:45 жители и гости Алматы почувствовали землетрясение, после чего массово покинули офисы и ТРЦ, а метрополитен временно приостановил работу. По данным МЧС, расчетная интенсивность в Алматы составила 3 балла.

Позднее казахстанские сейсмологи регистрировали афтершоки, а в Национальном научном центре сейсмологических наблюдений и исследований Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС РК) рассказали, ожидать ли в Алматы сильного землетрясения.