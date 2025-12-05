#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Культура и шоу-бизнес

41-летняя Ерке Есмахан рассказала, где и с кем была во время землетрясения в Алматы

певица Ерке Есмахан с ребенком, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 12:44 Фото: Instagram/erke_esmahan
Известная казахстанская певица Ерке Есмахан прокомментировала землетрясение, которое произошло в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Накануне ощутимые подземные толчки вызвали переполох в южной столице. В связи с этим одна из подписчиц поинтересовалась у Есмахан, не боится ли она жить на верхних этажах.

"Я спала до обеда. Вскочила от землетрясения. Собрала детей и мы вышли на улицу. Просидели на улице около часа и зашли домой", – поделилась 41-летняя артистка.

Фото: Instagram/erke_esmahan

Также у Ерке спросили, где ее супруг – исполнитель Райымбек Бактыгереев (Raim).

"В России. Выступает с сольным концертом", – ответила певица.

Фото: Instagram/erke_esmahan

Ранее мы писали, что Ерке Есмахан растрогала Казнет семейными фото.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 12:44
3 балла по шкале и 10 баллов по юмору: что пишут алматинцы в соцсетях после землетрясения

4 декабря 2025 года в 12:45 жители и гости Алматы почувствовали землетрясение, после чего массово покинули офисы и ТРЦ, а метрополитен временно приостановил работу. По данным МЧС, расчетная интенсивность в Алматы составила 3 балла.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 12:44
"Тревожный чемоданчик": как собрать спасительный набор на случай землетрясения

Позднее казахстанские сейсмологи регистрировали афтершоки, а в Национальном научном центре сейсмологических наблюдений и исследований Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС РК) рассказали, ожидать ли в Алматы сильного землетрясения.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
