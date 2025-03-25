Ерке Есмахан с мужем покинули Казахстан

Известная казахстанская певица Ерке Есмахан и популярный исполнитель Раймбек Бактыгереев (более известен как Raim) вновь улетели из Казахстана в теплые края, сообщает Zakon.kz.

Об этом накануне в своем Instagram рассказала 40-летняя артистка, находящаяся в интересном положении.

Фото: Instagram/erke_esmahan

"Долетели очень комфортно", – написала Ерке в Stories 24 марта 2025 года, опубликовав фото из самолета.

Затем певица раскрыла, что улетела с супругом в Дубай. Она показала, как их с Raim встретили в аэропорту и отеле.

Фото: Instagram/erke_esmahan

По словам Есмахан, дизайн отеля – особенный, "в стиле султан Сулейман". Также она показала письмо, которое им с супругом оставила администрация отеля:

"Уважаемые Раймбек и Ерке, для нас большая честь встречать вас. Желаем вам уютного и незабываемого отдыха".

Фото: Instagram/erke_esmahan

Исполнительница хита "Қайда?" уточнила, что на этот раз они отправились на отдых втроем: она, муж и ребенок под ее сердцем.

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О том, что в семье Ерке и Raim намечается очередной отпуск, стало известно в начале марта 2025 года. Об этом рассказывала сама Есмахан, делясь с поклонниками тем, что не может определиться, какую страну для отдыха выбрать.