#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
538.11
623.51
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
538.11
623.51
6.61
Культура и шоу-бизнес

Выходит новый сезон сериала "Эмили в Париже", на съемках которого умер помощник режиссера

Новый сезон Эмили в Париже выйдет в декабре, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 03:36 Фото: X/Variety
Netflix представил тизер пятого сезона сериала с Лили Коллинз в роли модницы и эксперта по маркетингу из США Эмили Купер, сообщает Zakon.kz.

Часть съемок проходила в Венеции. Тогда на съемочной площадке произошел несчастный случай –скончался Диего Борелла, который работал помощником режиссера. Во время подготовки к финальной сцене в отеле "Даниэли" мужчина рухнул на пол. Врачи пытались ему помочь, но он умер на месте, предположительно от сердечного приступа.

В новом сезоне будет десять эпизодов, все они выйдут одновременно. Главная героиня шоу, модница и эксперт по маркетингу из США Эмили Купер, окажется в Риме.

"Став руководителем Agence Grateau Rome, Эмили сталкивается с профессиональными и романтическими трудностями, приспосабливаясь к жизни в новом городе. Но, когда одна рабочая идея проваливается, последствия приводят к сердечным разочарованиям и проблемам в карьере", – гласит синопсис.

Премьера состоится 18 декабря.

26 ноября состоится премьера второй части мультфильма "Зверополис" от студии Walt Disney.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Вышел трейлер четвертой части фильма "Эмили в Париже"
02:20, 23 июля 2024
Вышел трейлер четвертой части фильма "Эмили в Париже"
Вышел трейлер нового сезона популярного сериала
08:50, 28 августа 2024
Вышел трейлер нового сезона популярного сериала
Звезда "Эмили в Париже" впервые стала мамой
10:42, 01 февраля 2025
Звезда "Эмили в Париже" впервые стала мамой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: