Выходит новый сезон сериала "Эмили в Париже", на съемках которого умер помощник режиссера

Netflix представил тизер пятого сезона сериала с Лили Коллинз в роли модницы и эксперта по маркетингу из США Эмили Купер, сообщает Zakon.kz.

Часть съемок проходила в Венеции. Тогда на съемочной площадке произошел несчастный случай –скончался Диего Борелла, который работал помощником режиссера. Во время подготовки к финальной сцене в отеле "Даниэли" мужчина рухнул на пол. Врачи пытались ему помочь, но он умер на месте, предположительно от сердечного приступа.

В новом сезоне будет десять эпизодов, все они выйдут одновременно. Главная героиня шоу, модница и эксперт по маркетингу из США Эмили Купер, окажется в Риме.

"Став руководителем Agence Grateau Rome, Эмили сталкивается с профессиональными и романтическими трудностями, приспосабливаясь к жизни в новом городе. Но, когда одна рабочая идея проваливается, последствия приводят к сердечным разочарованиям и проблемам в карьере", – гласит синопсис.

Премьера состоится 18 декабря.

