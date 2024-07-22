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Вышел трейлер четвертой части фильма "Эмили в Париже"

Кино, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 02:20 Фото: X/netflix
22 июля Netflix опубликовал трейлер четвертого сезона сериала "Эмили в Париже", сообщает Zakon.kz.

Сериал дебютировал в октябре 2020 года. Сам сюжет рассказывает о молодой американке Эмили Купер, которая переезжает в Париж для работы в люксовом маркетинговом агентстве.

Тем не менее французы раскритиковали сериал за стереотипы. По мнению критиков, кроме классических штампов и клише с видами на Эйфелеву башню, багеты и круассаны, создатели показали французов ленивыми, вечно опаздывающими, флиртующими сексистами.

Кино, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 02:20

Фото: X/netflixgolden

Что касается новой части, то первая часть выйдет на стриминге 15 августа, а вторая – 12 сентября. В описании трейлера говорится о том, что Эмили и ее бывший возлюбленный Габриэль вместе работают над получением звезды Мишлен. Омрачает главных героев то, что два больших секрета могут разрушить все, о чем они мечтали.

Кроме этого, 15 июля на YouTube-канале Netflix Asia опубликовали трейлер японского сериала "Токийские мошенники", который расскажет о мире мошенников в области недвижимости.

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