Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген призвал поддержать Геннадия Головкина

Димаш призвал поддержать Геннадия Головкина, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 01:20 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген поддержал в соцсетях боксера-профессионала, президента Национального олимпийского комитета (НОК) РК и председателя комиссии World Boxing Геннадия Головкина, сообщает Zakon.kz.

В Instagram он призвал поддержать спортсмена, чтобы он смог и дальше "прославлять Казахстан на мировой арене".

"Наш знаменитый земляк Геннадий Головкин сегодня сообщил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента международной Федерации бокса World Boxing. Я всегда восхищалась его целеустремленностью, силой духа и преданностью нашей стране. Много лет он прославлял Казахстан на мировой арене, а теперь намерен трудиться на благо укрепления глобального имиджа бокса. Поддержим нашего чемпиона!" – подписал пост артист.

Поклонники оказались в восторге от совместного снимка двух знаменитостей:

– Потрясающее фото двух легенд, прославляющих родной Казахстан во всем мире! С Днем Республики, и только побед всегда и во всем!

– Ну что сказать красавцы. Гордость свой страны.

– Ваша поддержка соотечественников бесценна, она укрепляет чувство единства, передает общие ценности, мотивирует, поднимает боевой дух. Вы есть символ национальной гордости.

– Лица страны!

Ранее сообщалось, что семь казахстанских боксеров возглавили первый мировой рейтинг World Boxing.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
43-летний Геннадий Головкин высказался о триумфе казахстанских боксеров на ЧМ
13:41, 17 сентября 2025
43-летний Геннадий Головкин высказался о триумфе казахстанских боксеров на ЧМ
Геннадий Головкин получил новую должность
16:06, 26 сентября 2024
Геннадий Головкин получил новую должность
Головкин сделал заявление после решения МОК о включении бокса в программу Олимпиады-2028
16:27, 20 марта 2025
Головкин сделал заявление после решения МОК о включении бокса в программу Олимпиады-2028
