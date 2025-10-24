Димаш Кудайберген призвал поддержать Геннадия Головкина

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген поддержал в соцсетях боксера-профессионала, президента Национального олимпийского комитета (НОК) РК и председателя комиссии World Boxing Геннадия Головкина, сообщает Zakon.kz.

В Instagram он призвал поддержать спортсмена, чтобы он смог и дальше "прославлять Казахстан на мировой арене".

"Наш знаменитый земляк Геннадий Головкин сегодня сообщил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента международной Федерации бокса World Boxing. Я всегда восхищалась его целеустремленностью, силой духа и преданностью нашей стране. Много лет он прославлял Казахстан на мировой арене, а теперь намерен трудиться на благо укрепления глобального имиджа бокса. Поддержим нашего чемпиона!" – подписал пост артист.

Поклонники оказались в восторге от совместного снимка двух знаменитостей:

– Потрясающее фото двух легенд, прославляющих родной Казахстан во всем мире! С Днем Республики, и только побед всегда и во всем! – Ну что сказать красавцы. Гордость свой страны. – Ваша поддержка соотечественников бесценна, она укрепляет чувство единства, передает общие ценности, мотивирует, поднимает боевой дух. Вы есть символ национальной гордости. – Лица страны!

Ранее сообщалось, что семь казахстанских боксеров возглавили первый мировой рейтинг World Boxing.