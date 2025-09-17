43-летний Геннадий Головкин высказался о триумфе казахстанских боксеров на ЧМ

Известный казахстанский боксер-профессионал, президент Национального олимпийского комитета (НОК) РК и председатель комиссии World Boxing Геннадий Головкин впервые с апреля 2025 года появился в Instagram, сообщает Zakon.kz.

15 сентября он опубликовал черно-белое фото, под которым высказался о триумфе казахстанских боксеров на чемпионате мира в Ливерпуле.

"Первый чемпионат мира под эгидой World Boxing завершен. Спасибо, Ливерпуль – это уже история! Спасибо всем спортсменам за эмоции! Горжусь каждым, кто бился на ринге чемпионата мира", – написал 43-летний Головкин.

Публикация стала одной из самых популярных и вызвала восторг среди поклонников Геннадия:

14 сентября 2025 года в Ливерпуле (Великобритания) завершился чемпионат мира по боксу. Сборная Казахстана завоевала на нем 10 медалей (семь золотых, одно "серебро" и две "бронзы"). В общем зачете наши боксеры заняли первое место. С успехом на ЧМ боксеров поздравил Касым-Жомарт Токаев. Президент отметил, что выступление наших спортсменов "на этом первенстве планеты можно признать в целом успешным".