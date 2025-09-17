#АЭС в Казахстане
Спорт

43-летний Геннадий Головкин высказался о триумфе казахстанских боксеров на ЧМ

казахстанский боксер-профессионал, президент НОК РК и председатель комиссии World Boxing Геннадий Головкин, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 13:41 Фото: Instagram/gggboxing
Известный казахстанский боксер-профессионал, президент Национального олимпийского комитета (НОК) РК и председатель комиссии World Boxing Геннадий Головкин впервые с апреля 2025 года появился в Instagram, сообщает Zakon.kz.

15 сентября он опубликовал черно-белое фото, под которым высказался о триумфе казахстанских боксеров на чемпионате мира в Ливерпуле.

"Первый чемпионат мира под эгидой World Boxing завершен. Спасибо, Ливерпуль – это уже история! Спасибо всем спортсменам за эмоции! Горжусь каждым, кто бился на ринге чемпионата мира", – написал 43-летний Головкин.

Публикация стала одной из самых популярных и вызвала восторг среди поклонников Геннадия:

  • "Легенда!"
  • "Гена всегда №1".
  • "Достойный сын казахского народа".
  • "Спасибо, GGG! Казахстан, только вперед!"
  • "GGG, твой авторитет очень сильно повлиял".
  • "Был сильный показатель! Поздравляю, чемпионы".
  • "Спасибо большое, Гена! Это достижение, это история".
  • "Гордость! Спасибо всем причастным, большие молодцы".
  • "Было видно, как он переживал. Огромная благодарность тебе, легенда бокса".
  • "Вашу поддержку почувствовали наши ребята. Молодцы. Поздравляю, Казахстан".
  • "Величайший и самый скромный боксер, трижды чемпион мира Геннадий Головкин".
  • "Заслуга Геннадия в результате сборной – огромная, дух у ребят от общения с великим чемпионом поднялся однозначно".
  • "Геннадий Геннадьевич, вы – достойный сын своего народа. Вы – пример для молодежи. Большое спасибо вам".
  • "Подобное притягивает подобное! Рядом с GGG ребята стали еще сильнее и увереннее выступать на арене мирового бокса! Такое ощущение, что колоссальный труд GGG теперь оправдывают наши ребята! Спасибо, чемпион".
  • "Рахмет, Гена, за труд, веру в ребят! Спасибо, что остаетесь верным народу Казахстана! Ждем исключительного выступления на Олимпиаде! Мы скучаем по доминированию в боксе, вчера наши показали, что победы яркие, нужные еще впереди! Будьте здоровы, GGG".

Головкин сделал заявление после решения МОК о включении бокса в программу Олимпиады-2028

14 сентября 2025 года в Ливерпуле (Великобритания) завершился чемпионат мира по боксу. Сборная Казахстана завоевала на нем 10 медалей (семь золотых, одно "серебро" и две "бронзы"). В общем зачете наши боксеры заняли первое место. С успехом на ЧМ боксеров поздравил Касым-Жомарт Токаев. Президент отметил, что выступление наших спортсменов "на этом первенстве планеты можно признать в целом успешным".

