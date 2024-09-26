Геннадий Головкин получил новую должность
Об этом 26 сентября 2024 года рассказали в пресс-службе НОК.
"В этой должности глава НОК Казахстана сосредоточит свою работу на взаимодействии с международными спортивными организациями в вопросах обеспечения прозрачности деятельности World Boxing. Также основой его деятельности в качества председателя комиссии будет тесное сотрудничество с Международным олимпийским комитетом для сохранения бокса в программе Олимпийских игр и признания World Boxing в МОК", – говорится в сообщении.
Геннадий Головкин рассказал, что для него станет важнейшим приоритетом работы в новой должности.
"Для меня лично, как и для всего Казахстана и спортивного мира, важно сохранить бокс как олимпийский вид спорта, и это станет для меня важнейшим приоритетом работы. Я также намерен тесно сотрудничать с Международным олимпийским комитетом в вопросах приверженности бокса олимпийским ценностям честности, справедливости и прозрачности. Уверен, что мой опыт профессионального спортсмена поможет выстроить системную работу внутри World Boxing и совместными усилиями мы сможем придать развитию бокса новый импульс, но впереди нам предстоит еще многое сделать", – подчеркнул он.
Президент World Boxing Борис ван дер Ворст отметил, что сотрудничество с Геннадием Головкиным поможет эффективно реализовать поставленные перед организацией цели.
"Как человек, который сделал очень успешную карьеру как в олимпийском, так и в профессиональном боксе, он глубоко понимает, почему сохранение бокса как части Олимпийского движения так важно для дальнейшего развития этого вида спорта, как любительского, так и профессионального. Я с нетерпением жду возможности тесно сотрудничать с ним в реализации нашей миссии по развитию бокса по обеспечению того, чтобы он оставался олимпийским видом спорта", – прокомментировал он.
По данным НОК, кандидатура Геннадия Головкина была утверждена в World Boxing одной из первых. В ближайшем будущем в состав Олимпийской комиссии войдут другие представители из мира спорта, призванные совместными усилиями реализовать масштабный план по удержанию бокса в центре Олимпийского движения.
World Boxing – Международная федерация бокса, созданная в апреле 2023 года. На данный момент в ее состав входят Национальные федерации из 44 стран мира.
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Напомним, Геннадий Головкин возглавил Национальный олимпийский комитет Казахстана 26 февраля 2024 года. На этом посту именитый боксер сменил Тимура Кулибаева, который принял решение о досрочном прекращении полномочий на посту президента НОК РК.