Головкин на турнире в Баку поддержал казахстанца и получил в подарок азербайджанский ковер

15 февраля президент World Boxing и Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин побывал на спортивном мероприятии в столице Азербайджана, сообщает Zakon.kz.

По данным оргкомитета турнира на странице шоу в Instagram, в Баку произошло по-настоящему историческое событие для мирового грэпплинга. Там прошел первый турнир AIGA UWW. На церемонии открытия Геннадий Головкин выступил с приветственной речью, после чего ему и другим почетным гостям подарили символ страны – азербайджанский ковер.

Кроме того Головкин присутствовал на бое казахстанца Бекзата Капасова, который одержал победу в схватке с хозяином турнира.

Помимо Бекзата в турнире приняли участие и другие казахстанские спортсмены.

