#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
496
588.01
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
496
588.01
6.42
Спорт

Головкин на турнире в Баку поддержал казахстанца и получил в подарок азербайджанский ковер

Геннадий Головкин посетил турнир AIGA в Баку, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 07:13 Фото: Instagram/bekzat_kapashov
15 февраля президент World Boxing и Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин побывал на спортивном мероприятии в столице Азербайджана, сообщает Zakon.kz.

По данным оргкомитета турнира на странице шоу в Instagram, в Баку произошло по-настоящему историческое событие для мирового грэпплинга. Там прошел первый турнир AIGA UWW. На церемонии открытия Геннадий Головкин выступил с приветственной речью, после чего ему и другим почетным гостям подарили символ страны – азербайджанский ковер.

Кроме того Головкин присутствовал на бое казахстанца Бекзата Капасова, который одержал победу в схватке с хозяином турнира.

Помимо Бекзата в турнире приняли участие и другие казахстанские спортсмены.

Ранее хореограф Шайдорова показал процесс подготовки олимпийского чемпиона.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Геннадий Головкин получил новую должность
16:06, 26 сентября 2024
Геннадий Головкин получил новую должность
Димаш Кудайберген призвал поддержать Геннадия Головкина
01:20, 25 октября 2025
Димаш Кудайберген призвал поддержать Геннадия Головкина
Головкин и Роналду пообщались в Саудовской Аравии
06:44, 28 декабря 2025
Головкин и Роналду пообщались в Саудовской Аравии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Рад за него": российский фигурист оценил выступление Шайдорова на ОИ-2026
07:16, Сегодня
"Рад за него": российский фигурист оценил выступление Шайдорова на ОИ-2026
"Он огромный и отлично бьёт": Махачев назвал боксёра, который был бы хорош в ММА
06:48, Сегодня
"Он огромный и отлично бьёт": Махачев назвал боксёра, который был бы хорош в ММА
"Одна из моих целей": Рыбакина намерена побороться за первую строчку рейтинга WTA
06:21, Сегодня
"Одна из моих целей": Рыбакина намерена побороться за первую строчку рейтинга WTA
Назван наиболее вероятный соперник Махачева по следующему бою в UFC
05:49, Сегодня
Назван наиболее вероятный соперник Махачева по следующему бою в UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: