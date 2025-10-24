#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Впервые после развода с Эмбер Херд Джонни Депп получил крупную роль в Голливуде

Джонни Депп получил новую роль, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 01:50 Фото: Instagram/johnnydepp
Известный американский актер Джонни Депп впервые за долгое время получил крупную роль в голливудском проекте, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Deadline, студия Paramount запустила в производство фильм "Эбенезер: Рождественская песнь", в котором планирует сыграть Джонни Депп. Известный режиссер хорроров Тай Уэст выступит в качестве режиссера. Интересно, что студия Warner Bros в этом году также объявила о создании своей версии "Рождественской песни" Диккенса – в ней главную роль сыграет Уиллем Дефо, а режиссером станет Роберт Эггерс.

С 2018 года Депп успел появиться в главной роли в нашумевшем фильме "Великий", но лишился участия в шестой части "Пиратов Карибского моря" и во франшизе "Фантастические твари". Отметим, что долгое время его "отменяли" из-за развода и суда с Эмбер Херд.

Ранее сообщалось, что Джонни Деппа, Киру Найтли и Орландо Блума могут вернуть в новый фильм "Пираты Карибского моря".

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Ошибка в тексте: