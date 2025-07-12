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Культура и шоу-бизнес

Джонни Деппа, Киру Найтли и Орландо Блума могут вернуть в новый фильм "Пираты Карибского моря"

Джонни Депп, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2025 16:52 Фото: X/OnTheRedCarpet
Судя по новой информации, в Disney намерены вернуть ключевой каст "Пиратов Карибского моря", сообщает Zakon.kz.

По информации DisInsider, в следующем фильме появится вся основная троица персонажей.

"Согласно источникам, к работе над картиной планируют вернуть не только Джонни Деппа в образе капитана Джека Воробья, но и исполнителей роли Уилла Тернера и Элизабет Свон – Орландо Блума и Киру Найтли", – пишет издание.

Что касается отдельного фильма с участием Марго Робби, то он с большой вероятностью заморожен.

DisInsider ожидает, что анонс новых "Пиратов Карибского моря" с Джонни Деппом состоится на D23 Expo. Пока у картины нет режиссера, а роль самого Джека Воробья может стать эпизодической – франшизу намерены продвигать с новыми персонажами.

Ранее звезда "Пиратов Карибского моря" Джонни Депп посетил больных раком детей в онкоцентре в Мадриде. Это далеко не первое подобное мероприятие, которое проводит актер в образе Джека Воробья для маленьких пациентов.

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Андрей Дюсупов
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