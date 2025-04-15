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Культура и шоу-бизнес

Джонни Депп вернулся в Голливуд и шокировал поклонников новым образом

Джонни Дэпп, Голливуд, возвращение, новый фильм, дневной пьяница, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 13:34 Фото: Instagram/johnnydepp
Известный американский актер Джонни Депп возвращается в Голливуд после скандальной истории с бывшей женой Эмбер Хёрд. Он будет сниматься в новом фильме вместе с Пенелопой Крус и Мэдлин Клайн, сообщает Zakon.kz.

Студия Lionsgate приступила к производству фильма Day Drinker. Съемки начинаются в Испании. Фильм режиссера "500 дней лета" и "Белоснежки" Марка Уэбба объединит Деппа и Крус в четвертый раз после предыдущих совместных работ в "Кокаине", "Пиратах Карибского моря: На странных берегах" и "Убийстве в Восточном экспрессе", пишет Variety.

Day Drinker рассказывает историю бармена на частной яхте, который встречает на борту таинственного гостя (Депп). Вскоре они оказываются втянутыми в действия преступной личности (Крус).

Джонни Депп в Instagram анонсировал съемки и опубликовал кадр со своим участием. Его имидж привел подписчиков в шок и восторг:

  • Он выглядит потрясающе!
  • Король вернулся!
  • А я думал, что Джонни Депп не может стать более привлекательным.
  • Как всегда, очень красивый, мой Джонни Депп, с любым стилем.
  • Не понимал, что это Джонни Депп, пока не прочитал подпись!
  • Он хорошо смотрится с седыми волосами.
  • Он выглядит хорошо в любом случае.
  • Ты выглядишь фантастически, я в восторге!
  • Серебристые волосы идеально совпадают с его глубокой, великолепной душой. Так эмоционально, увлекательно.
  • Ты просто продолжаешь выглядеть все лучше и лучше!

Успешная карьера Джонни Деппа пошатнулась из-за проблем в браке с Эмбер Хёрд и обвинений в домашнем насилии. В 2020 году Warner Bros. лишила Деппа ролей в "Фантастических тварях" и "Пиратах Карибского моря". СМИ называли актера абьюзером и персоной нон грата.

За судебным разбирательством в 2022 году между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд следил весь мир. В итоге коллегия присяжных признала актрису виновной в клевете. Также они пришли к решению, что за обвинениями Хёрд в адрес бывшего мужа стоял злой умысел, и постановили, что она должна выплатить Деппу 15 млн долларов компенсации.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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