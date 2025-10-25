Ляйсан Утяшева прокоментировала слухи о разводе с Павлом Волей

Российская телеведущая и бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева прокомментировала появившиеся в сети слухи о разводе с комиком Павлом Волей, сообщает Zakon.kz.

В беседе с Super.ru она заявила, что информация о расставании не соответствует действительности.

"Нет, друзья, это фейк-ньюс. Не обращайте внимания, не ведитесь на это. У нас все хорошо – он сейчас в туре, я дома", – подчеркнула Утяшева.

Поводом для слухов стали публикации в СМИ и соцсетях, где обсуждалось отсутствие совместных фото пары и гастрольный график Воли. Однако телеведущая заверила, что в их семье все в порядке.

