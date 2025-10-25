#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
538.13
624.88
6.64
Культура и шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева прокоментировала слухи о разводе с Павлом Волей

Ляйсан Утяшева, Павле Воля, развод, слухи, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2025 00:13 Фото: Instagram/liasanutiasheva
Российская телеведущая и бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева прокомментировала появившиеся в сети слухи о разводе с комиком Павлом Волей, сообщает Zakon.kz.

В беседе с Super.ru она заявила, что информация о расставании не соответствует действительности.

"Нет, друзья, это фейк-ньюс. Не обращайте внимания, не ведитесь на это. У нас все хорошо – он сейчас в туре, я дома", – подчеркнула Утяшева.

Поводом для слухов стали публикации в СМИ и соцсетях, где обсуждалось отсутствие совместных фото пары и гастрольный график Воли. Однако телеведущая заверила, что в их семье все в порядке.

А ранее сообщалось, что дочь Кайрата Нуртаса прилетела из Великобритании поддержать отца перед важным событием. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Редкое фото: Ляйсан Утяшева показала детей от Павла Воли
11:05, 27 декабря 2024
Редкое фото: Ляйсан Утяшева показала детей от Павла Воли
Ляйсан Утяшева трогательно обратилась к Павлу Воле в день рождения
13:05, 15 марта 2023
Ляйсан Утяшева трогательно обратилась к Павлу Воле в день рождения
Павел Воля порадовал подписчиков шутливым роликом с Ляйсан Утяшевой
01:28, 11 июня 2024
Павел Воля порадовал подписчиков шутливым роликом с Ляйсан Утяшевой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: