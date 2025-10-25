Дочь Кайрата Нуртаса прилетела из Великобритании поддержать отца перед важным событием

Казахстанский популярный певец Кайрат Нуртас 25 октября поделился в Instagram трогательным видео встречи со своей дочерью, сообщает Zakon.kz.

Артист опубликовал кадры, на которых обнимает девушку у входа в здание, подписав ролик: "Моя дочь. Моя первенец, поступившая в этом году в Англию, прилетела поддержать отца перед большим концертом".

Видео быстро набрало тысячи лайков и комментариев. Поклонники артиста отметили искренность момента и семейное тепло, переданное в кадре.

Папина дочь!

Скромная и хорошая девочка!

Красивая у вас дочь, очень похожа на вас.

