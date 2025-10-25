#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Дочь Кайрата Нуртаса прилетела из Великобритании поддержать отца перед важным событием

Кайрат Нуртас, семья, концерт Алматы, дети , фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 23:20 Фото: Instagram/kair_n
Казахстанский популярный певец Кайрат Нуртас 25 октября поделился в Instagram трогательным видео встречи со своей дочерью, сообщает Zakon.kz.

Артист опубликовал кадры, на которых обнимает девушку у входа в здание, подписав ролик: "Моя дочь. Моя первенец, поступившая в этом году в Англию, прилетела поддержать отца перед большим концертом".

Видео быстро набрало тысячи лайков и комментариев. Поклонники артиста отметили искренность момента и семейное тепло, переданное в кадре.

  • Папина дочь!
  • Скромная и хорошая девочка!
  • Красивая у вас дочь, очень похожа на вас.

А ранее недавно вышедшая замуж сестренка Димаша Кудайбергена показала редкое фото с мужем.

Айсулу Омарова
