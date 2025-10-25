Дочь Кайрата Нуртаса прилетела из Великобритании поддержать отца перед важным событием
Фото: Instagram/kair_n
Казахстанский популярный певец Кайрат Нуртас 25 октября поделился в Instagram трогательным видео встречи со своей дочерью, сообщает Zakon.kz.
Артист опубликовал кадры, на которых обнимает девушку у входа в здание, подписав ролик: "Моя дочь. Моя первенец, поступившая в этом году в Англию, прилетела поддержать отца перед большим концертом".
Видео быстро набрало тысячи лайков и комментариев. Поклонники артиста отметили искренность момента и семейное тепло, переданное в кадре.
- Папина дочь!
- Скромная и хорошая девочка!
- Красивая у вас дочь, очень похожа на вас.
А ранее недавно вышедшая замуж сестренка Димаша Кудайбергена показала редкое фото с мужем.
