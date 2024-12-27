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Культура и шоу-бизнес

Редкое фото: Ляйсан Утяшева показала детей от Павла Воли

Ляйсан Утяшева показала детей от Павла Воли, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 11:05 Фото: Instagram/liasanutiasheva
Российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала семейное фото, сообщает Zakon.kz.

Кадр можно назвать редким, потому что телезвезда, активно ведущая свои соцсети, крайне редко показывает детей. И здесь исключение было сделано лишь частично, так как лицо сына Утяшева закрыла смайликом, а дочка стояла боком, так что ее лица тоже не разглядеть.

Ляйсан Утяшева показала детей от Павла Воли, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 11:05

Фото: Instagram/liasanutiasheva

Ляйсан Утяшева и юморист Павел Воля в браке с 2012 года. Они воспитывают сына Роберта и дочку Софию.

Ранее стало известно, что дочь российского рэпера Тимати и модели Алены Шишковой выпустила свою первую книгу, девочке всего 10 лет.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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