Редкое фото: Ляйсан Утяшева показала детей от Павла Воли

Российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала семейное фото, сообщает Zakon.kz.

Кадр можно назвать редким, потому что телезвезда, активно ведущая свои соцсети, крайне редко показывает детей. И здесь исключение было сделано лишь частично, так как лицо сына Утяшева закрыла смайликом, а дочка стояла боком, так что ее лица тоже не разглядеть.

Фото: Instagram/liasanutiasheva

Ляйсан Утяшева и юморист Павел Воля в браке с 2012 года. Они воспитывают сына Роберта и дочку Софию.

Ранее стало известно, что дочь российского рэпера Тимати и модели Алены Шишковой выпустила свою первую книгу, девочке всего 10 лет.