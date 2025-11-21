#АЭС в Казахстане
Спорт

Хабиб Нурмагомедов снова обратился к Павлу Дурову

Хабиб Нурмагомедов, Павел Дуров, обращение , фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 18:33 Фото: Instagram/khabib_nurmagomedov
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов публично обратился к основателю Telegram Павлу Дурову и предложил ему присоединиться к тренировкам, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в соцсети Х.

Поводом стал пост, в котором спортсмен отметил, что часто видит Дурова в спортзале.

"Брат, я вижу, ты всегда в зале. Думаю, пора прийти и потренироваться с братством", – написал Нурмагомедов.

Дуров быстро ответил, опубликовав короткое сообщение: "Отправь локацию, брат".

Ранее Хабиб Нурмагомедов уже обращался к Павлу Дурову. В Telegram спортсмен поблагодарил предпринимателя за то, что он посетил турнир UFC 321 в Абу-Даби. Дуров также наблюдал за ходом соревнований, в частности, за поединком троюродного брата Хабиба – Умара Нурмагомедова.

Айсулу Омарова
