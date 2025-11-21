Хабиб Нурмагомедов снова обратился к Павлу Дурову
Фото: Instagram/khabib_nurmagomedov
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов публично обратился к основателю Telegram Павлу Дурову и предложил ему присоединиться к тренировкам, сообщает Zakon.kz.
Об этом он написал в соцсети Х.
Поводом стал пост, в котором спортсмен отметил, что часто видит Дурова в спортзале.
"Брат, я вижу, ты всегда в зале. Думаю, пора прийти и потренироваться с братством", – написал Нурмагомедов.
Brother @durov I see you always in the gym, I think it’s time you come and train with the brotherhood.— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) November 20, 2025
Дуров быстро ответил, опубликовав короткое сообщение: "Отправь локацию, брат".
📍Send location, brother.— Pavel Durov (@durov) November 20, 2025
Ранее Хабиб Нурмагомедов уже обращался к Павлу Дурову. В Telegram спортсмен поблагодарил предпринимателя за то, что он посетил турнир UFC 321 в Абу-Даби. Дуров также наблюдал за ходом соревнований, в частности, за поединком троюродного брата Хабиба – Умара Нурмагомедова.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript