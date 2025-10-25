В Шымкенте День Республики превратился в торжество

25 октября центральная площадь "Астана" в Шымкенте наполнилась особым праздничным настроением.

25 октября центральная площадь "Астана" в Шымкенте наполнилась особым праздничным настроением. Масштабное народное мероприятие, посвященное Дню Республики, собрало жителей и гостей города на одной площадке, став настоящим праздником единства, радости и гордости за страну.

С самого утра горожан и гостей встречала атмосфера праздника. Подростки с флагами в руках, артисты в национальных костюмах, звучание домбры и народных песен – все символизировало торжество независимости и сплоченности народа.

Фото: акимат Шымкента

На площади прошли театральные постановки, инсценировки, основанные на национальных традициях, шествие исполнителей народных песен, а также книжные ярмарки, организованные отечественными издательствами. Каждое выступление и каждая композиция отражали духовное богатство и культурное разнообразие Казахстана.

Фото: акимат Шымкента

"Шымкент цирк" представил зрителям яркие номера, украсив программу праздника. Кроме того, свое творчество продемонстрировали Узбекский драматический театр, Кукольный театр и городские библиотеки, порадовав зрителей интересными выступлениями.

Для самых маленьких гостей была организована зона для рисования, где дети могли проявить свои творческие способности. Молодежь и семьи фотографировались в национальных костюмах, создавая атмосферу веселья и дружбы.

Фото: акимат Шымкента

Директор Шымкентского кукольного театра Сардарбек Молдабеков, один из организаторов праздника, поздравил жителей города с Днем Республики и отметил значимость этого события:

"Этот праздник – прекрасная возможность привить детям и молодому поколению дух патриотизма. Через кукольный театр мы стараемся передать историю страны, народные сказки и национальные ценности. Видеть улыбки на лицах наших маленьких зрителей – это самая большая награда. День Республики – это праздник, который зажигает в сердцах казахстанцев чувство гордости и надежды", – отметил он.

Вечером праздничная программа продолжилась гала-концертом. В программе приняли участие местные творческие коллективы и популярные звезды казахстанской эстрады: Yenlik, группа "Заман", Ғазизхан Шекербеков, Ұшқын Жамалбек, Әсет Есжан, Мадина Садуақасова и группа "Жігер".



Песни и танцы, смех и искрящийся салют – все это превратило День Республики в незабываемое событие для жителей Шымкента.

Организатором этого мероприятия выступил акимат города Шымкента, целью которого было пропагандировать независимость и суверенитет страны, укреплять национальное единство и патриотизм, а также вдохновить народ на уверенность в будущем Казахстана.

Фото: акимат Шымкента

Самым ярким моментом вечера стало пиротехническое шоу, когда тысячи жителей города аплодировали и наслаждались зрелищем ярких огней, которые озарили небо, как символ независимости.

День Республики – это символ важнейшего исторического события, дня принятия Декларации о государственном суверенитете Казахстана. Праздничное мероприятие в Шымкенте подчеркнуло значимость этого исторического дня, укрепив дух национальной идентичности и единства.

Праздник на площади "Астана" стал воплощением стабильности, согласия, культурного богатства и национального единства. Этот день пробудил в сердцах шымкентцев новую волну гордости за независимость и любви к своей Родине.