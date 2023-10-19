Запустят ли салют на День Республики в Астане, Алматы и Шымкенте

25 октября в Казахстане будут отмечать День Республики. В связи с этим корреспондент Zakon.kz узнал в акиматах Астаны, Алматы и Шымкента, будет ли в этот день запущен праздничный салют.

В столичном акимате рассказали, что ко Дню Республики в городе запланировано проведение более 200 культурно-массовых, образовательных, спортивных и социальных мероприятий.

"Мероприятия пройдут как на центральных площадках и крупных объектах, так и на территориях жилых массивов, в организациях образования и так далее. Салюта не будет". Пресс-служба акимата Астаны

Также салюта не будет и в Шымкенте.

"Нет", – коротко ответили в пресс-службе городского акимата на вопрос, запустят ли в Шымкенте праздничный салют на День Республики.

Жителям южной столицы в этом плане, можно сказать, повезло больше.

"25 октября в 20:00 на площади Астана в честь Дня Республики будет дан праздничный салют". Пресс-служба акимата Алматы

О том, как в Алматы отметят День Республики, можете прочитать здесь.

16 июня 2022 года на первом заседании Национального курултая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вернуть Дню Республики статус национального праздника. Чуть позднее, 22 сентября, на пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли поправки по вопросам кинематографии, культуры и праздников, предусматривающие возвращение 25 октября – Дня Республики – в число госпраздников.

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Таким образом, 25 октября 2022 года, впервые после 13-летнего перерыва, казахстанцы отметили государственный праздник – День Республики, восстановленный по инициативе Касым-Жомарта Токаева. Отметим, что тогда в Астане салют был запущен. Фейерверк, организованный за счет спонсорских средств, запустили в 21:00 с двух точек: с территории возле Атырауского моста (набережная города) и Ботанического сада.