Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента на День Республики

Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента в праздничные выходные – с 25 по 27 октября 2024 года? Об этом подробно рассказали в пресс-службе РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, теплее всего будет в Шымкенте. Там температура воздуха прогреется до 22 градусов. В Астане все три дня будут идти дожди с сильным ветром. Тем временем в Алматы можно еще успеть поймать теплые деньки.

Прогноз погоды по Астане

25 октября: переменная облачность, временами дождь. Ночью и утром порывы ветра достигнут 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-6, днем 8-10 тепла.

26 октября: переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-5, днем 8-10 тепла.

27 октября: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2-4, днем 6-8 тепла.

Прогноз погоды по Алматы

25 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 3-5, днем 15-17 тепла.

26 октября: переменная облачность, днем дождь. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 6-8, днем 15-17 тепла.

27 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 4-6, днем 13-15 тепла.

Прогноз погоды по Шымкенту

25 октября: переменная облачность, в конце дня дождь. Температура воздуха ночью 3-5, днем 20-22 тепла.

26 октября: переменная облачность, временами дождь. Временами порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8, днем 12-14 тепла.

27 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 5-7, днем 15-17 тепла.

Ранее метеорологи предоставили прогноз погоды на 24-26 октября 2024 года. По их информации, на большей части Казахстана пройдут сильные осадки.