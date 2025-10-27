#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.13
624.88
6.64
Культура и шоу-бизнес

Умерла поэтесса и автор песен Татьяны Булановой

умерла поэт и автор песен Татьяны Булановой, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2025 20:37 Фото: pixabay
Поэтесса и автор песен Ирина Севастьянова умерла в больнице в Сочи 25 октября. Она долгое время боролась с онкологией, сообщает Zakon.kz.

Об этом в Instagram написал музыкант Алмас Багратиони.

"Ее стихи трогают сердца слушателей, находят отклик и любовь. Ирина, благодарю тебя за то, что ты была в моей жизни. Пусть Господь благословит твою душу. Вечная память! Увидимся!" – написал артист.

Известно, что тело покойной будет перевезено в Абхазию согласно ее воле.

Севастьянова написала слова к песням Татьяны Булановой, среди которых треки "Я к тебе вернусь", "Скажи, что хочешь", "Папа", "Возвращайтесь, пацаны". Также песни на стихи Севастьяновой исполняли Екатерина Семенова, Марина Девятова, Сергей Куприк и другие.

Ранее сообщалось, что скончался бывший вратарь национальной сборной Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Умерла 49-летняя поэтесса Курманай Бахтияркызы
14:11, 28 октября 2024
Умерла 49-летняя поэтесса Курманай Бахтияркызы
Умер оскароносный автор песен к фильмам Disney
11:27, 27 мая 2024
Умер оскароносный автор песен к фильмам Disney
Лиза Арзамасова предстала в образе известной поэтессы
02:55, 09 октября 2024
Лиза Арзамасова предстала в образе известной поэтессы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: