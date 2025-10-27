Умерла поэтесса и автор песен Татьяны Булановой

Поэтесса и автор песен Ирина Севастьянова умерла в больнице в Сочи 25 октября. Она долгое время боролась с онкологией, сообщает Zakon.kz.

Об этом в Instagram написал музыкант Алмас Багратиони.

"Ее стихи трогают сердца слушателей, находят отклик и любовь. Ирина, благодарю тебя за то, что ты была в моей жизни. Пусть Господь благословит твою душу. Вечная память! Увидимся!" – написал артист.

Известно, что тело покойной будет перевезено в Абхазию согласно ее воле.

Севастьянова написала слова к песням Татьяны Булановой, среди которых треки "Я к тебе вернусь", "Скажи, что хочешь", "Папа", "Возвращайтесь, пацаны". Также песни на стихи Севастьяновой исполняли Екатерина Семенова, Марина Девятова, Сергей Куприк и другие.

