Умер актер Роман Попов – звезда сериала "Полицейский с Рублевки"

Сегодня, 28 октября 2025 года, не стало известного российского актера театра и кино, юмориста Романа Попова. Ему было 40 лет, сообщает Zakon.kz.

Информацию ТАСС подтвердил концертный директор звезды сериала "Полицейский с Рублевки" Илья Новиков.

"Да, это правда", – сказал собеседник агентства.

По данным SHOT, причина – рецидив рака мозга.

"Перед смертью Роман Попов две с лишним недели провел в коме... Актеру резко стало плохо 11 октября. Его увезли в реанимацию в тяжелом состоянии и провели операцию, после которой он впал в кому и больше из нее не вышел", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Как отмечается, из-за того, что опухоль мозга была в правом полушарии, актер стал хуже чувствовать левую сторону тела.

Отметим, что актер 7 лет боролся с онкологическим заболеванием – раком головного мозга. Впервые болезнь диагностировали в 2018 году, после была проведена успешная операция, после которой Попов вышел в ремиссию. Но в июне 2025 года актер записал видео, в котором сообщил, что болезнь вернулась в более агрессивной форме – он частично лишился зрения.

Роман Попов был резидентом шоу Comedy Club, победителем 3-го сезона Comedy Баттл. Он дебютировал в кино в 2016 году, снявшись в сериале "Полицейский с Рублевки". Стал известен благодаря роли полицейского Игоря Мухича – старого друга главного героя Гриши Измайлова. Всего актер успел поработать в более чем 40 картинах.

С супругой Юлией Роман прожил в счастливом браке почти 20 лет. У пары родилось трое детей: старшему сыну Фёдору сейчас 14 лет, средней дочери Лизе – 12 и младшей Марте – шесть.

