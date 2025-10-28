Джиган не явился на заседание по разводу с Оксаной Самойловой

На судебное заседание по бракоразводному процессу рэпер так и не пришел, сообщает Zakon.kz.

Его супруга, модель и бизнесвумен Оксана Самойлова, заявила, что решение о разводе не имеет ничего общего с пиаром – это, по ее словам, "возможность для него наконец повзрослеть", пишет Лента дня.

Оксана призналась, что долго боролась за отношения, но силы и надежда закончились. С сентября пара не общается, хотя четверо их детей продолжают проводить время и с мамой, и с папой без конфликтов и громких сцен.

Сам Джиган, похоже, ставить точку не готов: артист попросил у суда три месяца на примирение. Возможно, это его последняя попытка вернуть семью. Следующее заседание назначено на 17 ноября, и, похоже, именно там станет ясно, конец это истории или ее новая глава.

