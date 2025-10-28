#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
535.83
624.94
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
535.83
624.94
6.69
Культура и шоу-бизнес

Джиган не явился на заседание по разводу с Оксаной Самойловой

Развод семьи Джигана и Оксаны Самойловой, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 19:40 Фото: instagram/iamgeegun
На судебное заседание по бракоразводному процессу рэпер так и не пришел, сообщает Zakon.kz.

Его супруга, модель и бизнесвумен Оксана Самойлова, заявила, что решение о разводе не имеет ничего общего с пиаром – это, по ее словам, "возможность для него наконец повзрослеть", пишет Лента дня.

Оксана призналась, что долго боролась за отношения, но силы и надежда закончились. С сентября пара не общается, хотя четверо их детей продолжают проводить время и с мамой, и с папой без конфликтов и громких сцен.

Сам Джиган, похоже, ставить точку не готов: артист попросил у суда три месяца на примирение. Возможно, это его последняя попытка вернуть семью. Следующее заседание назначено на 17 ноября, и, похоже, именно там станет ясно, конец это истории или ее новая глава.

Ранее мы сообщали, что Королёва и Тарзан впервые встретились парами с Николаевым и его женой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Асель Аукешева
Читайте также
"Кайрат" – "Интер": где и за сколько можно купить билеты на матч
20:01, Сегодня
"Кайрат" – "Интер": где и за сколько можно купить билеты на матч
Развод Самойловой и Джигана: назначена дата встречи в суде
14:55, 15 октября 2025
Развод Самойловой и Джигана: назначена дата встречи в суде
Джиган рассказал, почему чуть не развелся с Оксаной Самойловой
14:10, 29 мая 2023
Джиган рассказал, почему чуть не развелся с Оксаной Самойловой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: