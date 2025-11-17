#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Суд принял решение по делу о разводе Самойловой и Джигана

блогер Оксана Самойлова, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 13:38 Фото: Instagram/samoylovaoxana
Сегодня, 17 ноября, в Москве прошло рассмотрение иска блогера Оксаны Самойловой о разводе с рэпером Джиганом, сообщает Zakon.kz.

По информации РЕН ТВ, Самойлова пришла на заседание со своими двумя представителями.

По итогам рассмотрения суд дал Джигану два месяца на примирение с Самойловой. Блогер же заявила, что не готова на это пойти. Блогер также подчеркнула, что речи о разделе имущества или вопросах определения места проживания детей не идет. Коза Мими, которая была членом семьи, остается с блогером.

Ранее адвокат рэпера Сергей Жорин сообщал, что Джиган просил в суде три месяца на примирение. Но суд одобрил только два месяца.

По мнению юриста Дмитрия Григорьева, развод рэпера и модели может затянуться из-за зарубежной недвижимости, купленной во время брака. Процесс ее раздела регулируется законами той страны, в которой находится имущество. Из-за этого решение российского суда придется признавать еще и в другом государстве.

6 октября Оксана Самойлова подала заявление о расторжении брака. Пара была в браке 13 лет, они воспитывают трех дочерей и сына. 28 октября блогер отметила, что развод с рэпером не имеет никакого отношения к пиару. Она подчеркнула, что 17 лет ждала, когда супруг повзрослеет, но ее терпение кончилось.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
