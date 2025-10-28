#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Невестка Рымбаевой спустя годы повторила старое фото с родственниками

Артисты, пара, отношения, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 03:30 Фото: Instagram/aliokapov
Невестка народной артистки Розы Рымбаевой, кобызистка Акерке Буркитбай, сделала фотосессию с братом и сестрой, сообщает Zakon.kz.

Супруга Али Окапова в осеннем образе на фоне осеннего пейзажа запечатлела момент с младшими братом и сестрой. Для сравнения она оставила в соцсетях старый снимок.

"Мои брат и сестра Акторгын и Аксункар", – подписала она фото.

Подписчики отметили, что Акерке совершенно не изменилась за эти годы, а также выразили восхищение красотой брата и сестры артистки.

Ранее жена Али Окапова рассказала, как похудела без голодовок и "нервов".

Аксинья Титова
