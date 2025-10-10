Жена Али Окапова рассказала, как похудела без голодовок и "нервов"

Невестка народной артистки Розы Рымбаевой, кобызистка Акерке Буркитбай, опубликовала в Instagram видео с тренировки в спортзале, сообщает Zakon.kz.

Подписчики знаменитой семьи регулярно наблюдают, как каждый ее член активно занимается спортом.

На опубликованных кадрах заметны Акерке, ее супруг, певец Али Окапов и сама Роза Куанышевна Рымбаева. У семьи есть негласная традиция – тренироваться вместе, мотивируя друг друга в здоровом образе жизни.

Фото: Instagram/akerkeburkitbay

По этому поводу персональный тренер Акерке поведала в соцсетях о первых результатах музыкантки:

"Минус 5 кг за месяц без голодовок и стресса".

Ранее 67-летняя Роза Рымбаева тоже удивила поклонников нагрузками в спортзале.