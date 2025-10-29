Названа причина смерти звезды сериала "Полицейский с Рублевки" Романа Попова

29 октября 2025 года стала известна причина смерти российского актера Романа Попова, сообщает Zakon.kz.

Информация появилась на его официальном Telegram-канале.

"Роман Попов умер вчера в Подмосковной больнице от осложнений после проведенной химиотерапии. У Романа осталось трое детей – сын 15 лет и две дочери 13 и 6 лет. Все, кто хочет помочь семье актера, – могут переводить средства на счет его вдовы Юлии Поповой", – говорится в сообщении.

Актер театра и кино, юморист Роман Попов умер 28 октября 2025 года. Ему было 40 лет. Актер 7 лет боролся с онкологическим заболеванием – раком головного мозга.