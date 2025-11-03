#Народный юрист
Культура и шоу-бизнес

Сергей Бурунов рассказал о последних днях звезды "Полицейского с Рублевки" Романа Попова

Актер , фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2025 19:42 Фото: ВКонтакте/Роман Попов
Актер Сергей Бурунов, коллега Романа Попова по сериалу "Полицейский с Рублевки", рассказал журналистам о его состоянии в последние дни жизни, сообщает Zakon.kz.

Бурунов был в числе близких, друзей и коллег Романа, пришедших проводить его в последний путь.

Журналистам он признался, что проститься с Поповым ему не удалось.

"Я был на связи с его супругой. Я хотел приехать, но не смог. Мне супруга сказала, что это будет нелегко. Я бы не смог", – цитирует актера издание "Блокнот".

Сергей также уточнил, что успел крепко сдружиться с коллегой за время совместных съемок в сериале, и отметил невероятные стойкость и трудолюбие Романа Попова, не покидавшего площадку до последнего.

Актер театра и кино, юморист Роман Попов умер 28 октября 2025 года. Ему было 40 лет. Мужчина 7 лет боролся с онкологическим заболеванием – раком головного мозга.

Позже, 29 октября, стала известна причина смерти звезды – осложнения после проведенной химиотерапии.

